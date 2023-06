De derde vrije training van de Formule 1 in Barcelona werd al op een half natte baan afgewerkt, maar na de sessie regende het opnieuw op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het natte asfalt zorgde ervoor dat de Formule 2-coureurs op regenbanden aan de sprintrace over 26 ronden begonnen. Bovendien werd besloten om de formatieronde achter de safety car af te werken in de aanloop naar een rollende start, waarbij Amaury Cordeel door de reversed grid het veld mocht aanvoeren.

De Belg van Virtuosi Racing behield de leiding bij de start, maar direct achter hem kwamen Jak Crawford en Frederik Vesti met elkaar in aanraking in duel om de tweede plek. Daar waar Vesti na een tripje over de uitloopstrook verder kon op P2, raakte de voorwielophanging van Crawford beschadigd. Hij bereikte de pits nog wel, maar werd daar de eerste uitvaller van de race. Iets verder naar achteren kende Richard Verschoor intussen een goede start, want vanaf P12 kwam hij na de eerste ronde als achtste door.

Dat er niets mis was met de Prema-bolide van Vesti, bleek wel toen hij in de tweede ronde met succes de aanval inzette op Cordeel om de leiding over te nemen. De Deen nam vervolgens gestaag afstand aan het front, terwijl Cordeel juist in de spiegels moest blijven kijken. Victor Martins kwam in rap tempo dichterbij en in de vierde ronde wist hij de Belg eveneens te passeren voor de tweede stek.

Op het moment dat het stopte met regenen en het asfalt langzaam begon op te drogen, stabiliseerde de race zich even. Wel lieten Theo Pourchaire en Ayumu Iwasa zien uitstekend met de omstandigheden om te kunnen gaan, doordat zij in opeenvolgende ronden in bocht 11 buitenom voorbijgingen aan respectievelijk Jack Doohan en Enzo Fittipaldi. Cordeel voelde zich intussen iets minder op zijn gemak: door een foutje in de twaalfde ronde viel hij terug naar de zesde positie, achter Dennis Hauger, Pourchaire en teamgenoot Doohan. Vier ronden later kreeg Cordeel nog een tik te verwerken met een tijdstraf van vijf seconden voor het te vaak overschrijden van de track limits.

Het asfalt was intussen behoorlijk opgedroogd en dat bewoog Jehan Daruvala, Kush Maini en Zane Maloney ertoe om als eerste over te stappen op slicks. Het duurde niet lang voordat eerstgenoemde de snelste ronde van de race reed, waarna meerdere coureurs droogweerbanden kwamen halen. De meesten konden dat echter doen tijdens een virtual safety car en de daaropvolgende safety car, die door Juan Manuel Correa werd veroorzaakt. De coureur van Van Amersfoort Racing spinde in bocht 2 van de baan en kwam vervolgens vast te staan in het grind, waardoor hij de tweede uitvaller van de race werd.

Met nog drie ronden te gaan keerde de safety car terug naar de pits, met Vesti op kop, voor Martins, Hauger, Pourchaire, Doohan en Verschoor op P6. De coureurs aan het front hadden op dat moment echter nog niet op racesnelheid op slicks gereden en dus moesten zij direct ook de limiet zien te vinden. Pourchaire slaagde daar uitstekend in, want op start-finish ging hij meteen langs Hauger, om daarna in bocht 4 buitenom langs teamgenoot Martins te gaan voor de tweede positie. Vooraan was Vesti echter ook scherp, want hij sloeg een gaatje richting zijn nieuwe achtervolger.

In de laatste twee ronden hield hij vervolgens stand, waardoor Vesti zijn derde zege van het Formule 2-seizoen boekte. Pourchaire en Martins bezorgden ART Grand Prix een dubbel podium met de tweede en derde posities, gevolgd door Hauger en Doohan. Verschoor besloot de sprintrace op de zesde positie, voor Oliver Bearman en Iwasa, die op P8 het laatste puntje pakte.

Het raceweekend van de Formule 2 in Barcelona zit er nog niet op. Zondag beginnen de coureurs om 11.25 uur aan de hoofdrace.

Uitslag Formule 2 Barcelona - Sprintrace

Volgt spoedig.