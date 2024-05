Na een bizarre kwalificatie - waarin veel rijders hun tijd verloren en daarna toch terug kregen - mochten de coureurs zich opmaken voor de Formule 2-sprintrace op het circuit van Imola. Amaury Cordeel begon de race van vanaf pole, met naast hem Franco Colapinto. Richard Verschoor moest de race vanaf P15 aanvangen.

Na de start ging het al snel goed mis voor de verrassende Joshua Durksen, Roman Stanek, Isack Hadjar, Enzo Fittipaldi en Dennis Hauger. Stanek en Hadjar tikten elkaar in de aanloop naar de Tamburello aan, waarbij de vijf coureurs met elkaar in aanraking kwamen en uitvielen. Met name voor Durksen is het zuur. De Paraguayaan had goede papieren om zijn eerste F2-punten te pakken, maar moest nu na een paar meter uit de AIX-auto stappen. De snelste man in de kwalificatie Gabriel Bortoleto kwam ook goed weg. Hij miste op een haar na de crashende concurrentie. Het leverde direct een safety car op.

Video: Beelden van de startcrash

Bekijk: F2 Imola 2024: Chaos bij de start van de sprintrace

Vooraan was het Paul Aron die bij de start razendsnel was en zowel teamgenoot Cordeel als de dramatisch gestarte Colapinto passeerde. Ook Verschoor profiteerde van de chaos en steeg naar de achtste plaats. Andrea Kimi Antonelli - de coureur waarover enorm veel gesproken wordt richting Formule 1 - was juist dramatisch vertrokken en moest zes plekken inleveren. De grootste winnaar was Zak O'Sullivan. De Williams-junior stond op de grid achteraan en zag zichzelf na de eerste ronde terug op P11. Elf plekken winst voor de Brit.

Aron slaat groot gat bij herstart

Na vijf rondjes kwam de safety car weer naar binnen. Aron was perfect weg en sloeg direct een gat van bijna een seconde op Cordeel. Daarachter hield het hele veld zich koest. Er werd niet ingehaald en dat zorgde ervoor dat het na de rommelige start een stuk rustiger verliep bij de herstart. Cordeel zorgde er echter in de laatste bocht voor dat hij zijn tweede plek aan Colapinto moest geven. De Belg maakte een fout en stuiterde even door het grind, waardoor Colapinto in de MP Motorsport-bolide voorbij kon.

Met nog tien rondes te gaan kreeg Colapinto het gat naar Aron naar minder dan een halve seconde. De Argentijn had het tempo goed te pakken en was per ronde een paar tienden sneller dan zijn Estse concurrent. Colapinto had echter alle tijd van de wereld om een plan te bedenken om P1 te pakken, aangezien Cordeel het tempo vooraan niet bij kon houden.

Twee ronden voor het einde moest Cordeel eindelijk zijn meerdere erkennen in kampioenschapsleider Zane Maloney. Die passeerde de Hitech-rijder buitenom, wat een buitengewoon gedurfde inhaalactie was. Dat was echter niet de mooiste actie aan de buitenkant van Tamburello. Colapinto greep op die plek prachtig de koppositie door Aron buitenom te passeren. Laatstgenoemde was niet blij met die actie, maar de stewards deden niets met de klachten.

De actie bleek voldoende voor Colapinto om de race te winnen, voor Aron. Maloney werd derde en zorgde zo voor kostbare punten in de jacht op de F2-titel. Cordeel pakte de vierde plek, terwijl Oliver Bearman zijn beste seizoensprestatie met een vijfde plek behaalde. Bortoleto snelde naar een zesde tijd, Taylor Barnard pakte zijn eerste punten met een zevende stek. Verschoor was de laatste van de coureurs met een punt.

Zondag om 10.00 uur begint de hoofdrace op Imola.

Volledige uitslag F2-sprintrace