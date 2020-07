Formule 2 voegt Sochi toe aan kalender 2020

Net als vrijwel alle autosportkalenders werd ook die van de Formule 2 vanwege het coronavirus de afgelopen maanden flink door elkaar geschud. Inmiddels zijn er zes races verreden op de Red Bull Ring in Oostenrijk (vier races in twee weekenden) en de Hungaroring (twee races).

De komende weken wordt er geracet in de voorprogramma’s van de F1-races van Groot-Brittannië en de 70th Anniversary GP (Silverstone), Spanje (Barcelona), België (Spa-Franchorchamps), Italië (Monza) en Toscane (Mugello). De tiende ronde vindt daarna dus plaats in Sochi.

De toevoeging van de race in Rusland is belangrijk: om in aanmerking te komen voor het officiële predikaat van FIA-wereldkampioenschap moet de Formule 2 een seizoen van minimaal tien races organiseren. Overigens worden er vermoedelijk nog meer races aan de kalender toegevoegd. Ook daarbij wordt dan vermoedelijk de Formule 1-kalender gevolgd.

Formule 2-chef Bruno Michel is uiteraard blij met de toevoeging van Sochi: “Dit is erg goed nieuws. Ten eerste betekent het dat we nu voor 2020 tien rondes bevestigd hebben en dat is erg positief voor alle betrokkenen. Maar meer nog dan dat: we hebben momenteel drie Russische coureurs in het startveld. Robert Shwartzman is zelfs leider in het klassement. Ook om die reden is het geweldig dat we de Formule 2 naar Sochi kunnen brengen.”

Het is niet voor het eerst dat de Formule 2 naar Rusland gaat: de eerste keer dat de raceklasse er reed was in 2014. Vorig jaar won Nyck de Vries er de hoofdrace, waarmee hij destijds ook het kampioenschap in zijn voordeel besliste.