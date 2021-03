Nederlanders buiten top-10 op eerste testdag F2, Beckmann snelste

Daar waar de Formule 1-teams vanaf vrijdag drie dagen testen op het Bahrain International Circuit, werkt de Formule 2 tussen maandag en woensdag een driedaagse pre-season test af op het circuit waar tussen 26 en 28 maart het seizoen wordt geopend. Op alle dagen staan er twee sessies van drie uur gepland en maandagochtend om 10.00 uur Bahreinse tijd werd het startschot gegeven voor de eerste testdag. Daarbij kregen tien nieuwkomers de kans om te wennen aan hun nieuwe auto, onder wie Nederlanders Bent Viscaal en Richard Verschoor.

Viscaal werd afgelopen week door Trident bevestigd voor de eerste race in Bahrein, nadat hij eind vorig jaar al voor het team testte in Bahrein. Met die ervaring slaagde de man uit Albergen erin om in de ochtendsessie een 1.44.408 te noteren, goed voor de achtste plaats. ’s Middags haalde Viscaal een tiende van zijn tijd af, waarmee hij negende werd in de middagsessie en op de gecombineerde ranglijst de twaalfde positie bezet. Verschoor mocht intussen instappen bij MP Motorsport, dat nog geen tweede rijder heeft bevestigd voor het nieuwe seizoen. Hij was ’s ochtends vier tienden langzamer dan Viscaal en eindigde daarmee op de dertiende positie, waarna hij zijn tijd in de middag niet meer verbeterde. Daardoor zakte hij terug naar de achttiende positie aan het eind van de dag.

De snelste tijd in de ochtendsessie werd gereden door Dan Ticktum, die voor dit seizoen is overgestapt naar Carlin. De Brit noteerde een 1.43.021, waarmee hij liefst zes tienden sneller was dan Red Bull-junior Liam Lawson. Jehan Daruvala, de teamgenoot van Ticktum, volgde op de derde positie maar gaf ruim zeven tienden toe op zijn collega. Het trio wist hun snelste tijd vervolgens niet te verbeteren in de middagsessie en dat opende voor Beckmann de deur om de koppositie over te nemen.

De Duitser van Charouz reed een kwartier voor het einde van de testdag een 1.42.844, waarmee hij de enige coureur was die onder de 1 minuut en 43 seconden dook. Ticktum bezet op de gecombineerde ranglijst de tweede positie, gevolgd door Christian Lundgaard. De Alpine-junior reed de tweede tijd van de middag, maar gaf wel bijna zeven tienden toe op Beckmann. Zijn teamgenoot bij ART, Theo Pourchaire, noteerde de vierde tijd van de dag, op de voet gevolgd door Lawson. Daruvala was op de zesde positie de laatste man binnen een seconde van Beckmann, terwijl Felipe Drugovich, Jüri Vips, Oscar Piastri en Lirim Zendeli de top-tien voltooiden.

Gecombineerde ranglijst eerste testdag Formule 2 in Bahrein:

Pos Coureur Team Tijd Verschil Ronden 1 David Beckmann Charouz Racing System 1.42.844 50 2 Dan Ticktum Carlin 1.43.021 0.177 38 3 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1.43.534 0.690 53 4 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1.43.570 0.726 55 5 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1.43.621 0.777 41 6 Jehan Daruvala Carlin 1.43.761 0.917 41 7 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1.43.871 1.027 53 8 Juri Vips Hitech Grand Prix 1.44.079 1.235 34 9 Oscar Piastri Prema Racing 1.44.088 1.244 29 10 Lirim Zendeli MP Motorsport 1.44.095 1.251 71 11 Marino Sato Trident 1.44.279 1.435 53 12 Bent Viscaal Trident 1.44.314 1.470 59 13 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1.44.322 1.478 46 14 Marcus Armstrong DAMS 1.44.331 1.487 47 15 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1.44.332 1.488 47 16 Roy Nissany DAMS 1.44.581 1.737 41 17 Robert Shwartzman Prema Racing 1.44.678 1.834 25 18 Richard Verschoor MP Motorsport 1.44.859 2.015 77 19 Matteo Nannini HWA Racelab 1.45.316 2.472 53 20 Ralph Boschung Campos Racing 1.45.496 2.652 41 21 Gianluca Petecof Campos Racing 1.46.238 3.394 60 22 Alessio Deledda HWA Racelab 1.48.816 5.972 47