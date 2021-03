Lundgaard troeft Viscaal af op tweede F2-testdag in Bahrein

De Formule 2 is deze week voor een driedaagse test neergestreken op het Bahrain International Circuit. Maandag was David Beckmann nog de snelste, maar het tempo lag toen nog zo'n anderhalve seconde boven de pole-tijd die Callum Ilott eind november noteerde. Op dinsdag kwam de Charouz-coureur niet voor in de strijd om de snelste tijd, want op de gecombineerde ranglijst van de tweede testdag noteerde hij slechts de zeventiende tijd.

Daarmee stond hij direct voor Richard Verschoor, die namens MP Motorsport meters maakt in Bahrein. In de ochtend reed de Nederlander een 1.44.485, wat goed was voor P17. 's Middags reed hij de zevende tijd van het gezelschap en schaafde hij een tiende van zijn snelste tijd af, maar in de algehele uitslag van dag twee eindigde hij daarmee op de achttiende positie. Een stuk verder vooraan vinden we Bent Viscaal terug. De Trident-coureur reed 's ochtends een 1.42.028, waarmee hij zich verzekerde van de tweede tijd op de ranglijst van de tweede testdag. In de middag noteerde hij de tiende tijd, maar zijn tijd uit de ochtendsessie verbeterde hij niet.

Daarin was Viscaal zeker niet de enige, want in de top-tien van de gecombineerde ranglijst is slechts één rijder te vinden die zijn snelste tijd in de middag reed: dat was Dan Ticktum, die met 1.42.185 de snelste van de middagsessie was en over de hele dag genomen de vierde tijd reed. De snelste ronde werd halverwege de ochtend gereden door Christian Lundgaard. Met 1.41.697 was de Deen van ART Grand Prix ruim drie tienden sneller dan de rest van het veld, dat dus werd aangevoerd door Viscaal.

Slechts één honderdste achter de Nederlander noteerde Marcus Armstrong de derde tijd. De naar DAMS overgestapte coureur verbeterde zich daarmee fors ten opzichte van maandag, toen hij niet verder kwam dan de veertiende positie. Ticktum was dus de nummer vier, op de voet gevolgd door zowel Red Bull-junior Liam Lawson als Prema-coureur Robert Shwartzman. Kort daarachter noteerden Jüri Vips en Théo Pourchaire de zevende en achtste tijd, terwijl Roy Nissany en Oscar Piastri de top-tien voltooiden.

Woensdag staat de derde en laatste testdag van de Formule 2 in Bahrein op het programma. De start staat gepland voor 9.00 uur plaatselijke tijd.

Formule 2-test Bahrein - gecombineerde ranglijst dag 2

Pos Coureur Team Tijd Verschil Ronden 1 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1.41.697 84 2 Bent Viscaal Trident 1.42.028 0.331 70 3 Marcus Armstrong DAMS 1.42.038 0.341 70 4 Dan Ticktum Carlin 1.42.185 0.488 71 5 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1.42.256 0.559 67 6 Robert Shwartzman Prema Racing 1.42.257 0.560 60 7 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1.42.299 0.602 69 8 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1.42.347 0.650 89 9 Roy Nissany DAMS 1.42.419 0.722 73 10 Oscar Piastri Prema Racing 1.42.462 0.765 64 11 Jehan Daruvala Carlin 1.42.619 0.922 71 12 Marino Sato Trident 1.42.997 1.300 57 13 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1.43.114 1.417 68 14 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1.43.129 1.432 90 15 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1.43.194 1.497 80 16 Ralph Boschung Campos Racing 1.43.206 1.509 65 17 David Beckmann Charouz Racing System 1.43.954 2.257 67 18 Richard Verschoor MP Motorsport 1.44.335 2.638 51 19 Lirim Zendeli MP Motorsport 1.44.346 2.649 52 20 Gianluca Petecof Campos Racing 1.44.569 2.872 43 21 Matteo Nannini HWA Racelab 1.45.865 4.168 38 22 Alessio Deledda HWA Racelab 1.46.413 4.716 43