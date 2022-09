De Formule 2 en Formule 3 gaan beide volgend jaar over op 55 procent duurzame brandstof, waarbij dat aandeel tot 2027 stap voor stap toe gaat nemen tot 100 procent. De Formule 1 wacht daarentegen tot 2026, wanneer de nieuwe motorreglementen intreden. Deze beslissingen heeft tot twijfel geleid, menigeen denkt dat de juniorklassen als proefkonijn worden gebruikt voor F1. Deze zorgen worden versterkt door het feit dat deze raceklassen bijvoorbeeld ook de 18-inch banden hebben getest, voordat de koningsklasse dit overnam.

F2 CEO Bruno Michel vindt de introductie van duurzamere brandstoffen “fantastisch” en denkt niet het leidt tot betrouwbaarheidsproblemen met de motor. “We zijn niet bezig met testen [voor F1], maar we zijn pioniers. Ik gebruik liever deze woorden, omdat hetgeen wat wij ontwikkelen wellicht anders zal zijn dan wat er in Formule 1 ontwikkeld wordt”, vertelt de Fransman. “Uiteraard zijn we onderdeel van het algemene ontwikkelingsplan van de Formule 1, waarbij we proberen duurzamer te zijn vanaf het jaar 2026 en klimaatneutraal te zijn vanaf 2030. Het is goed dat we meegaan met die ontwikkelingen, voor onszelf maar ook voor het Formule 1-programma.”

Bruno Michel Foto: FIA Formula 2

De CEO van F2 gaat verder in op de impact die deze ontwikkeling heeft op de wereld. Het idee is dat bij de productie van duurzame brandstoffen CO2 opgenomen wordt uit de atmosfeer, welke vervolgens worden omgezet naar energie die gebruikt kan worden in de auto’s. Michel: “Dat is geweldig voor de racerij. Je gebruikt niet alleen iets wat hernieuwbaar is, maar daar bovenop krijg je ook nog eens een schonere lucht. Ik vind het persoonlijk een geweldige samenwerking die we hebben met Aramco, want zij gaan dat samen met ons ontwikkelen”.

Invloed op betrouwbaarheid

Hoewel dit een vooruitstrevend idee is voor motorsport in het algemeen, bestaan er ook wat twijfels over de nieuwe duurzame brandstoffen voor de betrouwbaarheid. Michel verzekert iedereen echter dat dit geen rol gaat spelen bij de introductie van de nieuwe brandstoffen. “We doen elke mogelijke test die nodig is voor de screenen van de brandstoffen en het gebruik ervan volgend jaar. Ik kan je met zekerheid vertellen dat de brandstoffen niet tot extra betrouwbaarheidsproblemen gaan leiden”, aldus de Fransman.

Managing Director van de Formule 1 Ross Brawn vertelt dat het introduceren van de duurzame brandstoffen in de opstapklassen “veel makkelijker” is dan in de Formule 1, omdat er “vier of vijf verschillende brandstofleveranciers zijn met verschillende motoren”. Dit maakt de situatie voor de Formule 1 een stuk ingewikkelder volgens de Brit. “Wij begonnen de samenwerking met Aramco en we realiseerden ons dat er een mogelijkheid was om met F3 en F2 te laten zien wat er mogelijk was.” Ook Brawn lijkt zich geen zorgen te maken over mogelijke betrouwbaarheidsproblemen bij het introduceren van de nieuwe brandstoffen. “Het is eigenlijk niet echt iets waar we ons zorgen om maken. Wij zullen relatief conservatief zijn: dit zijn beheersbare technologieën die worden geïntroduceerd”, concludeert de Engelsman.