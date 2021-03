De strijd om de pole-position liep op het Bahrain International Circuit uit op een rechtstreeks duel tussen twee coureurs van de Alpine Academy. Christian Lundgaard leek in de slotfase aan het langste eind te gaan trekken namens het team van ART, totdat Guanyu Zhou met een ultieme poging nog net onder de tijd van de Deen wist te duiken. De Chinees bracht de nieuwe snelste tijd op de valreep naar een 1.42.848, waarmee hij Lundgaard met een verschil van slechts drie duizendsten van een seconde naar de tweede plek verwees.

Met zijn snelste tijd pakte Zhou vier punten en de pole-position voor de derde race op zondag, de laatste race in het voor 2021 vernieuwde Formule 2-raceweekend. De Chinees reed aan het einde van de kwalificatie namelijk twee keer over start/finish op het moment dat de tijd al was verstreken. Hij moest zich daarvoor verantwoorden bij de wedstrijdleiding, maar kwam er met een reprimande vanaf.

De derde tijd in de kwalificatie ging naar Felipe Drugovich, de teamgenoot van Zhou bij UNI-Virtuosi. De Braziliaan stond halverwege de kwalificatie nog bovenaan de tijdenlijsten, maar moest na de tweede serie runs uiteindelijk genoegen nemen met de derde tijd. Dan Ticktum klokte namens Carlin de vierde tijd. Juri Vips maakte de top-vijf compleet.

Sterk kwalificatiedebuut voor Verschoor

Richard Verschoor kende namens MP Motorsport een uitstekend kwalificatiedebuut in de Formule 2. De coureur uit Benschop werd begin deze week als allerlaatste coureur toegevoegd aan de Formule 2-grid, maar de Nederlander was meteen de beste debutant met een zesde tijd. Het levert hem de vijfde plek op voor de eerste race op zaterdag, wanneer de top tien van de kwalificatie in omgekeerde volgorde zal vertrekken. De pole-position voor de eerste race is in handen van David Beckmann, die de kwalificatie als tiende afsloot. Hij deelt de eerste startrij voor Race 1 met Hitech-rijder Liam Lawson.

Bent Viscaal was eerder op de dag nog negende in de vrije training, maar de Nederlander moest in de kwalificatie genoegen nemen met een zestiende tijd. Net als Zhou zal ook hij zich misschien nog melden bij de stewards wegens een mogelijke overtreding in de pitstraat.

De eerste race van het nieuwe Formule 2-seizoen gaat zaterdag om 11.25 uur Nederlandse tijd van start.

Uitslag kwalificatie F2 Bahrein