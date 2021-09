Formule 2-klassementsleider Piastri pakt derde pole op rij in Sochi

De 20-jarige Piastri ging eerder dit jaar al in Silverstone en Monza met de pole-position aan de haal, waarna het vrijdag ook tussen de muren van het Sochi Autodrom weer raak was voor de Australiër. In de slotminuten van de kwalificatiesessie op de Russische omloop had de Prema-rijder al de snelste tijd in handen, totdat Jehan Daruvala in zijn laatste poging onder de tijd van Piastri dook. De Australiër had echter nog een antwoord op zak en perste een 1.47.465 uit zijn Prema-bolide, wat genoeg bleek voor zijn derde pole-position op rij.

Op +0.188 van Piastri moest Daruvala genoegen nemen met de tweede plaats. Theo Pourchaire reed namens ART de derde tijd, terwijl titelkandidaat Guanyu Zhou al op meer dan een halve seconde achterstand werd gereden. De Chinees – die de favoriet lijkt te zijn voor het laatst overgebleven vrije stoeltje op de Formule 1-grid van 2022 – moest op +0.529s genoegen nemen met de vierde tijd.

De vijfde tijd ging naar Ralph Boschung, gevolgd door Jake Hughes en Ferrari-talent Robert Shwartzman, die op eigen bodem de zevende tijd liet noteren. Liam Lawson, Jüri Vips en Dan Ticktum maakten de top-tien compleet. Voor Ticktum levert de tiende tijd de pole-position op voor de eerste race op zaterdag, wanneer de top-tien van de kwalificatie in omgekeerde volgorde zal vertrekken. Richard Verschoor en Bent Viscaal zullen de eerste race zaterdag moeten aanvangen vanaf de achtste startrij. Beide Nederlanders reden in de kwalificatie respectievelijk de vijftiende en zestiende tijd.

De snelste tijd in de kwalificatie levert Piastri de eerste startplek op voor de hoofdrace op zondag. De Australiër mag tevens vier bonuspunten in ontvangst nemen, waardoor hij in de strijd om het kampioenschap nu 19 punten voorsprong heeft op Zhou.

Uitslag Formule 2-kwalificatie Sochi