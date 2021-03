Zhou mocht de derde en tevens laatste race van het Formule 2-weekend van pole-position aanvangen, maar de Chinees kwam na het doven van de rode lichten maar moeizaam van zijn plek. De als tweede vertrokken Christian Lundgaard kende een betere start en dook zo vanaf de tweede startplek als leider de eerste bocht in.

Net als in de beide sprintraces kwam ook in de hoofdrace niet iedereen ongeschonden door de eerste ronden: bij het aanremmen van de vierde bocht knalde Robert Shwartzman achterop de auto van Roy Nissany, die daardoor van de baan spinde en onderweg ook nog de auto van Lirim Zendeli verzamelde. Het zorgde voor de eerste safety car-situatie van de race.

Bij de herstart sloeg de van P3 vertrokken Felipe Drugovich in de aanval. De Braziliaan nam de leiding over van Lundgaard, maar die liet zich niet het kaas van zijn Deense brood eten en knokte zich direct terug naar de eerste plek. De snelste man op de baan was op dat moment echter Formule 2-debutant Oscar Piastri: de Prema-rijder knokte zich namens Prema een weg naar voren en nam in de dertiende ronde de leiding over van Lundgaard, die vervolgens meteen de pits indook voor zijn verplichte bandenwissel.

In tegenstelling tot zijn directe concurrenten besloot Piastri wat langer door te rijden op zijn setje banden. Die tactiek pakte perfect uit voor de Australiër, die in de zeventiende ronde kon profiteren van een virtuele safety car-situatie voor de stilgevallen Campos van Gianluca Petecof. De virtuele safety car werd vervolgens echter omgezet naar een volwaardige safety car-situatie, waardoor Marcus Armstrong een ronde later vanaf de leiding zijn pitstop kon maken en zonder plekverlies weer terugkeerde op de baan.

Verschoor grijpt de leiding

Net als Armstrong kon ook Richard Verschoor zijn pitstop maken onder de safety car, waardoor de Nederlander bij de herstart opeens derde lag achter Armstrong en Piastri. De coureur uit Benschop nam daar echter geen genoegen mee en knokte zich een weg langs Armstrong en Piastri, om zo in de twintigste ronde de leiding over te nemen.

Op de zachte banden wist Verschoor een klein gaatje te slaan en even leek de Nederlander op weg naar een sensationele eerste overwinning in de Formule 2. De coureur van MP Motorsport kreeg het in de slotronden echter moeilijk op zijn zachte banden, waardoor de concurrentie weer kon aansluiten en zo met nog een paar ronden gaan nog vijf coureurs zicht hadden op de overwinning. Zhou nam in de slotfase sportieve revanche voor zijn mindere start: de Chinees knokte zich in de 28ste ronde langs Verschoor, om daarmee de leiding die hij bij de start had verloren weer voor zich op te eisen.

Na het verliezen van de eerste plek moest Verschoor vooral in zijn spiegels kijken. Daar zag hij hoe Dan Ticktum en Piastri elkaar raakten in de strijd om de derde plek, wat voor Piastri het einde van de race betekende en opnieuw voor een virtuele safety car zorgde. Met nog anderhalve ronde te gaan werd het hele veld weer vrijgegeven. De banden van Verschoor hadden duidelijk hun beste tijd gehad, waardoor Ticktum al snel kon profiteren van een foutje van de Nederlander om zo de tweede plek over te nemen. De Brit zette vervolgens koers richting de eerste plaats van Zhou, maar die had aan de finish net genoeg voorsprong om de DAMS van Ticktum achter zich te houden. Zhou mocht daardoor na een spannende ontknoping de hoogste trede op het podium beklimmen. Ticktum moest op minder dan een halve tel achterstand genoegen nemen met de tweede plek.

Verschoor grijpt naast eerste podium

De laatste plek op het podium ging naar Liam Lawson. De winnaar van de eerste race op zaterdag wist in de allerlaatste ronde nog de derde plaats af te pakken van Verschoor, die daardoor een sterke race niet beloond zag worden met een eerste Formule 2-pdoium. Armstrong maakte daarachter de top vijf compleet.

Bent Viscaal kon in de hoofdrace geen potten breken en kreeg ook nog een tijdstraf van tien seconden aan zijn broek wegens het overtreden van de regels tijdens een virtuele safety car-situatie. De Nederlander eindigde zijn eerste weekend in de Formule 2 daardoor op een zeventiende plek.

Zhou verlaat Bahrein als klassementsleider

Dankzij zijn overwinning in de hoofdrace staat Zhou na het eerste raceweekend in de Formule 2 bovenaan in het kampioenschap. De Formule 2-coureurs hebben nu bijna twee maanden de tijd om weer op adem te komen, alvorens van 20 tot en met 22 mei het volgende raceweekend in Monaco op het programma staat.

Uitslag Formule 2-hoofdrace Bahrein