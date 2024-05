Formule 2 en Formule 3 laten Zandvoort ook in 2025 links liggen

De Formule 2 werkt in 2025 opnieuw veertien raceweekenden af en daarbij worden dezelfde circuits bezocht als dit jaar het geval is. Wel is er - in lijn met de veranderingen op de nieuwe Formule 1-kalender - geschoven met enkele data. Zo wordt het seizoen dit jaar tussen 14 en 16 maart geopend in Australië, wat dit jaar nog het derde raceweekend was. Dat is het gevolg van de verschuivingen van Bahrein en Saudi-Arabië wegens de ramadan. Deze twee locaties vormen nu het decor voor respectievelijk de tweede en derde ronde van het kampioenschap.

Daarna volgt een Europese reeks wedstrijden voor de Formule 2 met Imola, Monaco, Barcelona, de Red Bull Ring, Silverstone, Spa-Francorchamps, de Hungaroring en Monza, met half september nog een bezoek aan het stratencircuit in Baku. Daarna volgt een onderbreking van ruim twee maanden, voordat de laatste twee raceweekenden in het Midden-Oosten volgen. In het laatste weekend van november racet de Formule 2 in Qatar, in het eerste weekend van december wordt het seizoen vervolgens afgesloten in Abu Dhabi. Een bezoek aan Circuit Zandvoort zit er ook in 2025 dus niet in. Alle races vinden, zoals dit jaar ook het geval is, plaats in het voorprogramma van de Formule 1.

Tijdens de meeste raceweekenden krijgt de Formule 2 ook gezelschap van de Formule 3. Ook deze klasse heeft voor 2025 een kalender van ongewijzigde lengte en met dezelfde circuits als in 2024 gepresenteerd. Het kampioenschap over tien raceweekenden wordt eveneens afgetrapt in Australië, om daarna een bezoekje te brengen aan Bahrein. Daarna volgen acht raceweekenden op Europese bodem, te beginnen met de triple-header Imola-Monaco-Barcelona. Ook de Red Bull Ring, Silverstone, Spa-Francorchamps en de Hungaroring kunnen zich op bezoek van F3 verheugen, waarna het seizoen tussen 5 en 7 september wordt afgesloten in Monza. Ook de Formule 3 slaat Circuit Zandvoort dus opnieuw over.

Volledige kalender Formule 2 en Formule 3 2025