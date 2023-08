Formule 2 en Formule 3 slaan F1-weekend Zandvoort in 2024 over

Het Formule 2-seizoen 2024 bestaat uit veertien races. De opstapklassen van de Formule 1 zullen meegaan naar Bahrein, waar het seizoen van beide kampioenschappen wordt afgetrapt. Daarna gaat de Formule 2 ook door naar Saudi-Arabië, Melbourne en Imola. Laatstgenoemde race is het startsein van het Europese deel van het seizoen, aangezien vervolgens de races in Monaco, Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België en Italië afgewerkt worden. In september vormt de Formule 2 het voorprogramma van de Formule 1-race in Qatar, waarna het seizoen wordt afgesloten met de races in Abu Dhabi.

De Formule 3 werkt een kalender van tien raceweekenden af. Ook zij zullen in Bahrein beginnen, maar slaan Saudi-Arabië over. Wel is de Formule 3 aanwezig in Australië om het traditionele voorprogramma van de Formule 1 compleet te maken. Net als de Formule 2 zal de Formule 3 het grootste deel van de Europese tour met de Formule 1 meereizen. Dat wordt afgetrapt met de race op Imola, gevolgd door Monaco, Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije en België. Op het circuit van Monza vindt vervolgens op 1 september al de seizoensfinale plaats.

Opvallend aan de kalenders van de Formule 2 en de Formule 3 is dat deze klassen in 2024 Zandvoort overslaan. Beide juniorklassen vormen dit jaar nog het voorprogramma van de race in de duinen, maar zullen dus niet terugkeren. Het is nog onduidelijk wat er dan wel op het voorprogramma van de Dutch GP komt. In 2021 maakte de Formule 2 nog geen deel uit van het voorprogramma van de Formule 1. Toen kwamen de Porsche Supercup, W Series en Formule 3 mee als bijprogramma. In 2022 moest de W Series plaatsmaken voor de Formule 2, waardoor het traditionele voorprogramma van de Formule 1 voor het eerst op Zandvoort te zien was. Dit jaar ontbreekt juist de Formule 3, maar komt wel de Formule 2 in actie naast de Formule 1 en Porsche Supercup.

Formule 2-kalender 2024

Datum Circuit 29 februari - 2 maart Bahrein 7-9 maart Saudi-Arabië 22-24 maart Melbourne 17-19 mei Imola 23-26 mei Monaco 21-23 juni Barcelona 28-30 juni Red Bull Ring 5-7 juli Silverstone 19-21 juli Hungaroring 26-28 juli Spa-Francorchamps 30 augustus - 1 september Monza 13-15 september Baku 29 november -1 december Losail 6-8 december Abu Dhabi

Formule 3-kalender 2024

Datum Circuit 29 februari - 2 maart Bahrein 22-24 maart Melbourne 17-19 mei Imola 23-26 mei Monaco 21-23 juni Barcelona 28-30 juni Red Bull Ring 5-7 juli Silverstone 19-21 juli Hungaroring 26-28 juli Spa-Francorchamps 30 augustus - 1 september Monza