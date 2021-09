F2 en F3 op de schop in 2022: Format met drie races overboord

Dit jaar rijden de Formule 2 en Formule 3 - behalve in Sochi - niet samen in het voorprogramma van de koningsklasse. Beide opstapklassen zijn losgekoppeld van elkaar om de kosten te drukken, met per klasse minder evenementen. Doordat er per weekend niet twee maar drie races worden georganiseerd, bleef het totaal aantal racekilometers wel op peil voor de talenten. Met meer rijden en minder kosten dacht de FIA een gouden format in handen te hebben, maar niets is minder waar gebleken.

Zo hebben meerdere teams en coureurs zich beklaagd bij de organisatie en de FIA. Vooral in de Formule 2 kent de kalender grote gaten, waardoor coureurs ruim twee maanden zonder actie hebben gezeten. De weekendopzet kan teams evenmin bekoren en is niet attractief gebleken voor het publiek. Zo mag de coureur die op vrijdag pole-position pakt zondag pas vanaf die plek vertrekken. Zaterdag staan eerst twee sprintraces op het programma, waarvoor er flink wordt gegoocheld met de startopstelling. Zo wordt de top-tien van de kwalificatie omgedraaid voor de eerste sprintrace op zaterdag. De top-tien van die race wordt dan weer omgedraaid voor de tweede sprintrace die aan het eind van de zaterdag plaatsvindt.

Meer weekenden met twee races per weekeinde

Na alle klaagzangen van coureurs, teams en fans zijn de verantwoordelijken overstag gegaan. Als een verrassing komt dat nieuws niet. Zo had Bruno Michel, CEO van F2 en F3, eerder al aangekondigd dat hij de huidige opzet kritisch tegen het licht zou houden. De uitkomst van die evaluatie stond eigenlijk al vast en is vrijdag tijdens een extra persconferentie gepresenteerd: het huidige format gaat na een jaar alweer overboord, de opstapklassen zullen in 2022 weer zoveel mogelijk samen rijden. "De piramide die we hebben gecreëerd op weg naar F1 is heel belangrijk voor onze sport. Het geweldige deelnemersveld dat we nu hebben, is daar ook aan te danken. Daarom willen wij alle klassen weer zoveel mogelijk in dezelfde raceweekenden samenbrengen", liet F1 CEO Stefano Domenicali aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

De verandering betekent concreet dat er voor beide kampioenschappen meer raceweekenden komen, met twee races per weekeinde. Hij klinkt als de situatie van 2020 en de jaren daarvoor, maar helemaal terug naar het oude format gaat de FIA niet. Zo levert de vrijdagse kwalificatie in 2022 nog altijd pole-position op voor de hoofdrace op zondag - voorheen werd die in F2 op zaterdagmiddag verreden. Voor de race op zaterdag wordt de uitslag van de kwalificatie ook nog steeds omgedraaid. In F2 wordt de top-tien omgedraaid voor de grid op zaterdag, in F3 zal dit met de top-twaalf van de kwalificatie gebeuren. Het grote verschil met dit jaar is echter dat er zaterdag niet langer twee wedstrijden per klasse op het programma staan en dat daar extra raceweekenden voor in de plaats komen. Hoe de F2- en F3-kalenders er precies uitzien, maakt de FIA pas op een later moment bekend.

Het nieuwe weekendschema in de Formule 2 en Formule 3:

Vrijdag Vrije training Vrijdag Kwalificatie Zaterdag Race 1 (uitslag kwalificatie omgedraaid voor top-tien in F2, top-twaalf in F3) Zondag Race 2 (uitslag van kwalificatie bepaalt grid)