De Formule 2- en 3-coureurs in 2023: Wie rijdt voor welk team?

Nog een kleine twee maanden en dan starten ook de Formule 2 en Formule 3 weer met racen. Beide klassen verwelkomen een aantal nieuwe gezichten, waarvan sommige coureurs gepromoveerd zijn van F3 naar F2. Afgelopen seizoen werden in beide series de kampioenschappen in Monza gewonnen. Victor Martins won namens ART in F3 en Felipe Drugovich deed dat met MP Motorsport in F2. Komend jaar bestaat de F2-kalender uit 14 weekends. F3 telt er tien. Beide categorieën rijden dit seizoen voor het eerst in Australië. F3 keert tevens terug naar de straten van Monaco.

Door alle verschuivingen is er een hoop veranderd bij sommige teams. Wie rijdt waar dit jaar en wie maakt een grote kans op het kampioenschap? Motorsport.com zet het voor je op een rijtje...

Start van de F3 in Bahrein. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Waar racet de FIA Formule 2 in 2023?

3 maart t/m 5 maart - Sakhir, Bahrein

17 maart t/m 19 maart - Jeddah, Saudi-Arabië

31 maart t/m 2 april - Melbourne, Australië

28 april t/m 30 april - Baku, Azerbeidzjan

19 mei t/m 21 mei - Imola, Italië

25 mei t/m 28 mei - Monte Carlo, Monaco

2 juni t/m 4 juni - Barcelona, Spanje

30 juni t/m 2 juli - Spielberg, Oostenrijk

7 juli t/m 9 juli - Silverstone, Groot-Brittannië

21 juli t/m 23 juli - Boedapest, Hongarije

28 juli t/m 30 juli - Spa-Francorchamps, België

25 augustus t/m 27 augustus - Zandvoort, Nederland

1 september t/m 3 september - Monza, Italië

24 november t/m 26 november - Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten

Wie racen er dit jaar in de FIA Formule 2?

MP Motorsport

Felipe Drugovich, MP Motorsport Foto: Formula Motorsport Ltd

MP Motorsport behaalde in 2022 beide titels en hoopt dat komend seizoen te herhalen. Met Drugovich scoorde de Nederlandse formatie voor het eerst een rijderstitel, terwijl ploegmaat Clement Novalak zijn bijdrage leverde in het veiligstellen van het constructeurskampioenschap. Het team van Sander Dorsman begint als torenhoge favoriet aan het FIA F2-seizoen.

Bevestigde coureurs voor 2023:

Coureur 1: Dennis Hauger (Noorwegen) – Hauger komt over van Prema en gaat bij MP voor zijn tweede F2-seizoen. De F3-kampioen van 2021 hoopt meer succes dan afgelopen jaar. De Red Bull-junior finishte het seizoen als tiende, met twee zeges en vier podiums.

– Hauger komt over van Prema en gaat bij MP voor zijn tweede F2-seizoen. De F3-kampioen van 2021 hoopt meer succes dan afgelopen jaar. De Red Bull-junior finishte het seizoen als tiende, met twee zeges en vier podiums. Coureur 2: Jehan Daruvala (India) - Daruvala gaat zijn teamgenoot bij Prema achterna en voegt zich komend jaar ook bij MP Motorsport. De Indiër gaat voor alweer zijn vierde volledige seizoen in de opstapklasse. Hij won in totaal al vier races in F2.

Carlin

Logan Sargeant, Carlin Foto: Motorsport Images

Carlin wist in 2022 ART Grand Prix voor te blijven en werd tweede bij de teams. Liam Lawson en Logan Sargeant finishten als respectievelijk derde en vierde in het kampioenschap en hielpen het Britse team op die manier aan de hoogste finish sinds 2018. Dat jaar scoorde Carlin de titel met Lando Norris en Sergio Sette Camara. Trevor Carlin kent veel succes in de opstapklassen en de renstal hoopt de sterke lijn door te trekken in 2023.

Bevestigde coureurs voor 2023:

Coureur 1: Enzo Fittipaldi (Brazilië) – Red Bull-adviseur Helmut Marko liet zich ontvallen dat nieuwbakken junior Fittipaldi naar Carlin zou vertrekken voor zijn tweede volledige F2-seizoen. Hij finishte achtste in 2022 met Charouz, pakte zes podiums en versloeg steevast zijn ploegmaats.

– Red Bull-adviseur Helmut Marko liet zich ontvallen dat nieuwbakken junior Fittipaldi naar Carlin zou vertrekken voor zijn tweede volledige F2-seizoen. Hij finishte achtste in 2022 met Charouz, pakte zes podiums en versloeg steevast zijn ploegmaats. Coureur 2: Zane Maloney (Barbados) – Maloney kende een briljant debuutseizoen in F3 door als tweede te eindigen. Hij schuift nu door naar F2, maar krijgt wel een meer ervaren teamgenoot aan zijn zijde. Maloney moeten we in de gaten houden dit seizoen.

ART Grand Prix

Theo Pourchaire, ART Grand Prix Foto: Formula Motorsport Ltd

Ondanks het mislopen van beide kampioenschappen in 2022 scoorde ART hun beste finish sinds 2019. Theo Pourchaire werd tweede in de eindstand. Het team houdt Pourchaire vast en verwelkomt Victor Martins. ART wordt daarmee een compleet Frans team. In het verleden leverde de renstal met Nyck de Vries (2019) en George Russell (2018) meerdere kampioenen af.

Bevestigde coureurs voor 2023:

Coureur 1: Theo Pourchaire (Frankrijk) – Pourchaire gaat voor zijn derde F2-seizoen en zal er alles aan doen om dit jaar wel de titel te pakken. Afgelopen seizoen moest hij zijn meerdere erkennen in Felipe Drugovich, ondanks drie overwinningen en zeven podiums. Het wordt een belangrijk jaar voor de Sauber-junior.

– Pourchaire gaat voor zijn derde F2-seizoen en zal er alles aan doen om dit jaar wel de titel te pakken. Afgelopen seizoen moest hij zijn meerdere erkennen in Felipe Drugovich, ondanks drie overwinningen en zeven podiums. Het wordt een belangrijk jaar voor de Sauber-junior. Coureur 2: Victor Martins (France) – De regerend F3-kampioen promoveert dit jaar naar F2 en gaat bij de renstal verder waar hij ook in 2021 voor reed. De Alpine-junior gaat er alles aan doen om indruk te maken. Hij maakte een goede start door de post season test in Abu Dhabi als rapste af te sluiten. Martin neemt het in 2023 op tegen negen andere gepromoveerde rijders vanuit F3. Kan hij zijn succes herhalen?

Prema

Dennis Hauger, Prema Foto: Red Bull Content Pool

In 2020 en 2021 scoorde Prema met Mick Schumacher en Oscar Piastri de titel en komend jaar hoopt het team weer vooraan mee te strijden. Het afgelopen F2-seizoen viel wat tegen met een vierde plek in de eindstand. Prema heeft echter toegeslagen op de rijdersmarkt en Frederik Vesti binnengehaald. Ollie Bearman promoveert van F3 naar F2, maar blijft aan bij de renstal.

Bevestigde coureurs voor 2023:

Coureur 1: Frederik Vesti (Denemarken) – Na twee jaar van afwezigheid voegt Vesti zich weer bij Prema. De Deen hoopt het succes dat hij met Prema in 2019 had in de Formula Regional European Championship te herhalen. De Mercedes-junior reed voor ART in zijn debuutjaar in F2. Hij werd negende met een overwinning en vijf podiums.

– Na twee jaar van afwezigheid voegt Vesti zich weer bij Prema. De Deen hoopt het succes dat hij met Prema in 2019 had in de Formula Regional European Championship te herhalen. De Mercedes-junior reed voor ART in zijn debuutjaar in F2. Hij werd negende met een overwinning en vijf podiums. Coureur 2: Ollie Bearman (Groot-Brittannië) – De Brit reed vorig jaar een prima debuutjaar in F3 en werd derde in de eindstand. Bearman promoveert naar de Formule 2 en blijft als junior ook verbonden aan Ferrari. In 2021 won hij het kampioenschap in de ADAC en Italiaanse Formule 4.

Hitech

Marcus Armstrong, Hitech Grand Prix Foto: Motorsport Images

Hitech nam afscheid van Marcus Armstrong en Juri Vips en moest op zoek naar twee nieuwe rijders. Jak Crawford en Red Bull-junior Isack Hadjar komen in 2023 in actie bij Hitech. Een veelbelovende line-up.

Bevestigde coureurs voor 2023:

Coureur 1: Jak Crawford (Verenigde Staten) - Na twee jaar in F3, eerst bij Hitech en daarna bij Prema, is Crawford een van de gelukkigen. Hij promoveert naar F2 en keert terug bij Hitech. De Red Bull-junior won in 2022 een keer en pakte vijf podiums. Hij was de tweede beste Prema-coureur.

- Na twee jaar in F3, eerst bij Hitech en daarna bij Prema, is Crawford een van de gelukkigen. Hij promoveert naar F2 en keert terug bij Hitech. De Red Bull-junior won in 2022 een keer en pakte vijf podiums. Hij was de tweede beste Prema-coureur. Coureur 2: Isack Hadjar (Frankrijk) – Hadjar kende een uitstekend debuutseizoen in F3, maar een harde crash in de kwalificatie op Monza bracht een vroegtijdig einde aan zijn jaar. De Red Bull-junior imponeerde tot aan die sessie, won drie keer en pakte vijf podiums.

DAMS

Roy Nissany, Dams Foto: Motorsport Images

Na een terugval te hebben geïncasseerd sinds het winnen van het kampioenschap bij de teams in 2019, beleefde DAMS een veelbelovend jaar in 2022. Dat was vooral te danken aan Red Bull- en Honda-junior Ayumu Iwasa. Het vasthouden aan de Japanner lijkt een slimme zet te zijn om voort te bouwen op het succes in zijn rookiejaar, met twee overwinningen en zes podiums. Dit seizoen wordt het tweede onder eigenaar Charles Pic, de voormalig F1-coureur van Marussia en Caterham.

Bevestigde coureurs voor 2023:

Coureur 1: Ayumu Iwasa (Japan) – Iwasa heeft zichzelf bewezen als een van de grootste talenten van de F2-grid in 2022. Hij draaide een moeilijke start van het seizoen om en zette daarna sterke prestaties neer. In 2023 zal hij het team leiden en hij heeft een rookie als teamgenoot. Iwasa hoopt om indruk te maken op Red Bull om een kans te hebben op een F1-zitje in 2024.

Iwasa heeft zichzelf bewezen als een van de grootste talenten van de F2-grid in 2022. Hij draaide een moeilijke start van het seizoen om en zette daarna sterke prestaties neer. In 2023 zal hij het team leiden en hij heeft een rookie als teamgenoot. Iwasa hoopt om indruk te maken op Red Bull om een kans te hebben op een F1-zitje in 2024. Coureur 2: Arthur Leclerc (Monaco) - De jongere broer van Charles Leclerc maakt zijn F2-debuut in 2023. Hij zal hopen zichzelf te verbeteren ten opzichte van het teleurstellende tweede jaar in de Formule 3, waarin hij slechts als zesde eindigde. Als hij sneller wordt in de kwalificatie, moet hij meer zeges kunnen pakken dan de enkele overwinning in Silverstone vorig jaar.

Virtuosi Racing

Jack Doohan, Virtuosi Racing Foto: Formula Motorsport Ltd

Virtuosi beleefde een enigszins teleurstellend seizoen in 2022. Het team viel van de tweede plek in 2021 terug naar P7. Virtuosi was bijna compleet afhankelijk van een coureur die de punten moest verzamelen, dus het is goed nieuws dat het team Jack Doohan heeft kunnen vasthouden.

Bevestigde coureurs voor 2023:

Coureur 1: Jack Doohan (Australië) – Doohan was een van de coureurs die er in 2022 uitsprongen. Hij pakte drie overwinningen en zes podiums in zijn eerste seizoen in de Formule 2. Zijn zesde plek in het eindklassement was vooral te danken aan drie opeenvolgende uitvalbeurten in de hoofdraces aan het einde van het jaar. Twee daarvan kwamen door fouten van andere rijders. De rijder van de Alpine Acadamy zal dit jaar bijna zeker meer betrokken zijn bij het titelgevecht.

Doohan was een van de coureurs die er in 2022 uitsprongen. Hij pakte drie overwinningen en zes podiums in zijn eerste seizoen in de Formule 2. Zijn zesde plek in het eindklassement was vooral te danken aan drie opeenvolgende uitvalbeurten in de hoofdraces aan het einde van het jaar. Twee daarvan kwamen door fouten van andere rijders. De rijder van de Alpine Acadamy zal dit jaar bijna zeker meer betrokken zijn bij het titelgevecht. Coureur 2: Amaury Cordeel (België) - Ondanks een raceschorsing te hebben opgelopen vanwege het verzamelen van te veel strafpunten, zette Cordeel een aantal veelbelovende resultaten neer richting het einde van het seizoen. Een vijfde plaats was zijn beste finishplek.

PHM by Charouz

Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System Foto: Motorsport Images

Met slechts vier punten minder dan Virtuosi, beleefde Charouz Racing System in 2022 zijn beste seizoen sinds 2020. Dit ondanks dat het tweede zitje over het hele seizoen door drie verschillende coureurs gevuld werd. De samenwerking van Charouz met PHM kan belangrijk zijn om voort te borduren op het succes van vorig jaar.

Bevestigde coureurs voor 2023:

Coureur 1: Roy Nissany (Israël) – Nissany keert terug voor zijn vijfde volledige seizoen in de Formule 2. Zijn ervaring kan belangrijk zijn voor PHM, dat zich bij het team voegt. Zijn beste finish in 2022 was de vierde plek op Imola nadat hij crashte toen hij aan de leiding reed. Verder eindigde hij nog zeven keer in de top-tien.

Nissany keert terug voor zijn vijfde volledige seizoen in de Formule 2. Zijn ervaring kan belangrijk zijn voor PHM, dat zich bij het team voegt. Zijn beste finish in 2022 was de vierde plek op Imola nadat hij crashte toen hij aan de leiding reed. Verder eindigde hij nog zeven keer in de top-tien. Coureur 2: Brad Benavides (VS) – Benavides promoveert vanuit de Formule 3, waarin hij vorig jaar met Carlin reed. Hij zal profiteren van een teamgenoot met meer ervaring bij het wennen aan wederom een nieuw kampioenschap. Zijn enige punten in 2022 pakte hij met de achtste plaats in de sprintrace op Spa.

Trident

Richard Verschoor, Trident Foto: Motorsport Images

Vorig jaar zette Trident zijn stabiele ontwikkeling door in het kampioenschap voor teams met opnieuw de negende plek, maar met zeventig punten meer dan in 2021. Het team rijdt in 2023 met een volledig nieuwe line-up. Richard Verschoor verkast naar Van Amersfoort Racing en Calan Williams gaat naar de GT World Challenge Europe. Clement Novalak brengt dit jaar de ervaring. Hij gaat zijn tweede F2-seizoen in. Roman Stanek is gepromoveerd vanuit de F3.

Bevestigde coureurs voor 2023

Coureur 1: Roman Stanek (Tsjechië) – Stanek had een sterk F3-seizoen in 2022. Hij eindigde als vijfde met Trident en scoorde een overwinning en vier podiums. Na drie seizoenen in de F3 met Charouz, Hitech en Trident, gaat Stanek nu proberen om direct indruk te maken naast de andere rookies.

– Stanek had een sterk F3-seizoen in 2022. Hij eindigde als vijfde met Trident en scoorde een overwinning en vier podiums. Na drie seizoenen in de F3 met Charouz, Hitech en Trident, gaat Stanek nu proberen om direct indruk te maken naast de andere rookies. Coureur 2: Clement Novalak (Frankrijk) – In 2021 eindigde Novalak als derde in de Formule 3. Vorig jaar had de Fransman het lastig in de Formule 2 met de veertiende eindplaats. Wel waren zijn veertig punten cruciaal voor de titel bij de teams van MP Motorsport. Dit jaar keert Novalak terug bij Trident, nadat hij in 2021 ook al voor dit team reed.

Van Amersfoort Racing

Juan Manuel Correa, Van Amersfoort Racing Foto: Motorsport Images

In 2022 debuteerde Van Amersfoort Racing in het moderne F2-kampioenschap, nadat het team de licentie van HWA Racelab overnam. Het Nederlandse team roteerde veel met coureurs. In totaal kwamen er vijf rijders in actie, verdeeld over de beide stoeltjes. VAR eindigde op 73 punten en de tiende plaats bij de teams.

Bevestigde coureurs voor 2023:

Coureur 1: Richard Verschoor (Nederland) – Verschoor komt over van het team van Trident. In Bahrein pakte hij in de sprintrace zijn eerste overwinning. Later kwam hij nog een aantal keren dichtbij. In Oostenrijk kwam hij als eerste over de finish, waarna hij gediskwalificeerd werd. Verschoor is een sterke kracht voor het nog steeds nieuwe team.

– Verschoor komt over van het team van Trident. In Bahrein pakte hij in de sprintrace zijn eerste overwinning. Later kwam hij nog een aantal keren dichtbij. In Oostenrijk kwam hij als eerste over de finish, waarna hij gediskwalificeerd werd. Verschoor is een sterke kracht voor het nog steeds nieuwe team. Coureur 2: Juan Manuel Correa (VS) – Correa maakt in 2023 zijn langverwachte terugkeer in de Formule 2. Na betrokken te zijn geweest bij de horrorcrash op Spa in 2019, waarbij Anthoine Hubert om het leven kwam, moest hij lang revalideren. De laatste twee jaren kwam hij weer uit in de Formule 3. Vorig jaar reed hij de twee afsluitende races in Abu Dhabi. Dit seizoen is hij fulltime dus terug in de F2.

Campos Racing

Ralph Boschung, Campos Racing Foto: Formula Motorsport Ltd

Vorig jaar beleefde Campos een lastig jaar. Waar het in 2021 nog als zevende eindigde bij de teams, moest het vorig jaar genoegen nemen met de rode lantaren. Ralph Boschung moest races missen door een blessure en werd vervangen door voormalig F1-coureur Roberto Merhi. Olli Caldwell werd voor een race geschorst in België. Dit jaar keert Boschung terug voor zijn derde seizoen bij Campos. Kush Maini is gepromoveerd uit de F3 en wordt zijn teamgenoot.

Bevestigde coureurs voor 2023:

Coureur 1: Kush Maini (India) – Na slechts één seizoen te hebben gereden in de Formule 3, met een podium en vier top-tien noteringen bij MP Motorsport, stapt Maini nu al in bij Campos in de Formule 2.

– Na slechts één seizoen te hebben gereden in de Formule 3, met een podium en vier top-tien noteringen bij MP Motorsport, stapt Maini nu al in bij Campos in de Formule 2. Coureur 2: Ralph Boschung (Zwitserland) – Boschung reed zijn eerste F2-races al in 2017. Toch wordt dit pas zijn tweede volledige seizoen. Bij Campos scoorde hij in totaal vier podiums, en dit jaar hoopt hij om eindelijk zijn eerste zege te pakken.

Victor Martins, ART Grand Prix Foto: Dutch Photo Agency

Waar racet de FIA Formule 3 in 2023?

3 maart t/m 5 maart - Sakhir, Bahrein

31 maart t/m 2 april - Melbourne, Australië

19 mei t/m 21 mei - Imola, Italië

25 mei t/m 28 mei - Monte Carlo, Monaco

2 juni t/m 4 juni - Barcelona, Spane

30 juni t/m 2 juli - Spielberg, Oostenrijk

7 juli t/m 9 juli - Silverstone, Groot-Brittannië

21 juli t/m 23 juli - Budapest, Hongarije

28 juli t/m 30 juli - Spa-Francorchamps, België

1 september t/m 3 september - Monza, Italië

Wie rijden er dit jaar in de Formule 3 en wat presteerden ze in 2022?

Prema Racing

Paul Aron, Prema Racing Foto: Prema Powerteam

Coureur 1: Paul Aron (Estland) – Derde in het FRECA-kampioenschap [Formula Regional European Championship by Alpine] met Prema als Mercedes junior

– Derde in het FRECA-kampioenschap [Formula Regional European Championship by Alpine] met Prema als Mercedes junior Coureur 2: Dino Beganovic (Zweden) – Kampioen in FRECA met Prema, onderdeel van Ferrari Driver Acadamy member

– Kampioen in FRECA met Prema, onderdeel van Ferrari Driver Acadamy member Coureur 3: Zak O’Sullivan (Groot-Brittannië) – Elfde in de F3 met Carlin als Williams Junior, winnaar van de Aston Martin Autosport BRDC award in 2021

Trident

Gabriel Bortoleto, Trident Foto: Formula Motorsport Ltd

Coureur 1: Leonardo Fornaroli (Italië) – Achtste in FRECA met Trident

– Achtste in FRECA met Trident Coureur 2: Gabriel Bortoleto (Brazilië) – Zesde in FRECA met R-ace GP

– Zesde in FRECA met R-ace GP Coureur 3: Oliver Goethe (Duitsland) – Kampioen in Euroformula Open met Team Motopark

ART Grand Prix

Kaylen Frederick, ART Grand Prix Foto: Formula Motorsport Ltd

Coureur 1: Kaylen Frederick (VS) – Zeventiende in F3 met Hitech

– Zeventiende in F3 met Hitech Coureur 2: Gregoire Saucy (Zwitserland) – Vijftiende in F3 met ART, FRECA-kampioen in 2021

– Vijftiende in F3 met ART, FRECA-kampioen in 2021 Coureur 3: Nikola Tsolov (Bulgarije) – Kampioen Spaanse F4 met Campos, verbonden aan Alpine

MP Motorsport

Franco Colapinto, MP Motorsport Foto: Formula Motorsport Ltd

Coureur 1: Franco Colapinto (Argentinië) – Negende in F3 met Van Amersfoort Racing, onderdeel van Williams Driver Acadamy

– Negende in F3 met Van Amersfoort Racing, onderdeel van Williams Driver Acadamy Coureur 2: Mari Boya (Spanje) – Tiende in FRECA met ART

– Tiende in FRECA met ART Coureur 3: Jonny Edgar (Groot-Brittannië) – Twaalfde in F3 met Trident, onderdeel van Red Bull Junior Team

Hitech Grand Prix

Gabriele Mini, Hitech Grand Prix Foto: Formula Motorsport Ltd

Coureur 1: Sebastian Montoya (Colombia) – Dertiende in FREACA met Prema, zevende in FRAC [Formula Regional Asian Championship] met Mumbai Falcons India Racing

– Dertiende in FREACA met Prema, zevende in FRAC [Formula Regional Asian Championship] met Mumbai Falcons India Racing Coureur 2: Gabriele Mini (Italië) – Tweede in FRECA met ART

– Tweede in FRECA met ART Coureur 3: NNB

Van Amersfoort Racing

Rafael Villagomez, Van Amersfoort Racing Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Coureur 1: Caio Collet (Brazilië) – Achtste in F3 met MP Motorsport, onderdeel van Alpine Acadamy

– Achtste in F3 met MP Motorsport, onderdeel van Alpine Acadamy Coureur 2: Rafael Villagomez (Mexico) – 25e in F3 met VAR

– 25e in F3 met VAR Coureur 3: Tommy Smith (Australië) – Twintigste in GB3 met Douglas Motorsport

Carlin

Brad Benavides, Carlin Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Coureur 1: Hunter Yeany (VS) – 33d in F3 met Campos

– 33d in F3 met Campos Coureur 2: Ollie Gray (Groot Brittannië) – Tweede in Britse F4 met Carlin, onderdeel van Williams Driver Acadamy

– Tweede in Britse F4 met Carlin, onderdeel van Williams Driver Acadamy Coureur 3: NNB

Campos Racing

Josep Maria Marti, Campos Racing Foto: Formula Motorsport Ltd

Coureur 1: NNB

NNB Coureur 2: Christian Mansell (Groot-Brittannië) – Derde in Euroformula Open met CryptoTower Racing Team

– Derde in Euroformula Open met CryptoTower Racing Team Coureur 3: Hugh Barter (Australië) – Tweede in Franse F4, tweede in Spaanse F4 met Campos

Jenzer Motorsport

William Alatalo, Jenzer Motorsport Foto: Formula Motorsport Ltd

Coureur 1: NNB

NNB Coureur 2: NNB

NNB Coureur 3: NNB

PHM Racing by Charouz

Laszlo Toth, Charouz Racing System Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Coureur 1: NNB

NNB Coureur 2: NNB

NNB Coureur 3: NNB