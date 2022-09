F2 en F3 per 2023 met duurzame brandstof van Aramco

“Vandaag de dag is duurzaamheid wereldwijd een topprioriteit”, aldus Bruno Michel, de CEO van de Formule 2 en de Formule 3. “We zijn al enige tijd bezig om onze sport duurzamer te maken. Het doel om over te stappen op synthetische brandstoffen kan alleen worden bereikt via een samenwerking met een bedrijf van het kaliber van Aramco. Zij zijn vastberaden om in de nabije toekomst een geavanceerde duurzame brandstof te ontwikkelen.”

“Het is eenvoudig om zo’n grote verandering door te voeren in de F2 en F3, aangezien alle auto’s hetzelfde zijn”, vervolgt Michel. “We zijn heel blij dat we een innovatieve rol kunnen vertolken, zoals we vorig jaar ook al deden met de introductie van de banden van 18 inch - die nu ook in de Formule 1 worden gebruikt - en nu weer door de eerste stappen te zetten naar een synthetische en duurzame brandstof.”

Alle FIA-kampioenschappen moeten per 2026 gebruik maken van een honderd procent duurzame brandstof. In de Formule 1 valt dit samen met de introductie van de nieuwe power unit-regels. Zelf heeft de F1 als doel om per 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Het World Rally Championship maakt sinds dit jaar, als eerste FIA-kampioenschap, al gebruik van een honderd procent duurzame brandstof.