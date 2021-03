De tweede sprintrace van de dag was amper een ronde onderweg toen de Safety Car al de baan op kon worden gestuurd: titelkandidaat Robert Shwartzman tikte bij het ingaan van de tweede ronde Dan Ticktum achterstevoren, wat voor beide rijders het einde van de race betekende. Ticktum werd daarmee in feite getrakteerd op een koekje van eigen deeg, nadat de Brit eerder op de dag op hetzelfde punt nog Richard Verschoor in de rondte had getikt.

Polesitter Jüri Vips wist de chaos voor te blijven en hield de leiding vast toen het hele veld in de derde ronde weer los werd gelaten. Guanyu Zhou schoof ten koste van Lirim Zendeli op naar de tweede plek. Zijn geslaagde inhaalactie herhaalde de Chinees even later op Vips, om daarmee de leiding van de race over te nemen. Zendeli kon de hoop op een podium vergeten nadat contact met Christian Lundgaard hem een lekke achterband opleverde, wat uiteindelijk zelfs het einde van zijn race zou betekenen. Lundgaard kreeg voor de actie een tijdstraf van tien seconden, wat hem aan de finish nog duur kwam te staan.

Tweede Safety Car zet race op zijn kop

Ondanks de nodige incidenten achter hem was er vooraan geen vuiltje aan de lucht voor Zhou, die een aardig gaatje had weten te slaan naar Vips. Het talent van Alpine zag zijn voorsprong in de vijftiende ronde echter als sneeuw voor de zon verdwijnen nadat de Safety Car opnieuw de baan op werd gestuurd: deze keer was een aanrijding tussen Felipe Drugovich en Liam Lawson – winnaar van Race 1 eerder op de dag – de aanleiding. Lawson zag daardoor zijn race tot een vroegtijdig einde komen, Drugovich kreeg een tijdstraf van tien seconden aan zijn broek.

De Safety Car zette de race volledig op zijn kop, aangezien het merendeel van het veld de pits besloot op te zoeken voor een nieuw setje banden, terwijl de overige coureurs de gok waagden en de race zonder pitstop uit wilden rijden. Raceleider Zhou was een van de mannen die op de baan bleef, maar die keuze kwam de Chinees aan het einde van de race duur te staan. Zhou had namelijk geen antwoord op de snelheid van Oscar Piastri, die in de allerlaatste ronde op verse banden de race in zijn voordeel wist te beslissen. Onder toeziend oog van zijn mentor Mark Webber pakte de regerend Formule 3-kampioen zo zijn allereerste overwinning in de Formule 2, en ging de zege net als in de eerste sprintrace eerder op de dag naar een F2-debutant.

Zhou moest op zijn versleten setje banden genoegen nemen met de tweede plek, terwijl de laatste podiumplaats naar Jehan Daruvala ging. De Indiër profiteerde van de tijdstraf voor Lundgaard en het stilvallen van Vips, die daardoor een podiumfinish in rook op zag gaan. Lundgaard zakte door zijn tijdstraf helemaal terug naar de negende plaats.

Verschoor neemt sportieve revanche

Richard Verschoor was een van de uitblinkers in de tweede sprintrace. De Nederlander moest de race na zijn vroege uitvallen in de eerste race als allerlaatste aanvangen, maar de coureur uit Benschop knokte zich naar een fraaie vijfde plaats, wat door de tijdstraf van Lundgaard nog een vierde plek werd. De coureur van MP Motorsport rook nog even aan het podium, maar moest aan de finish vier tienden van een seconde toegeven op Daruvala. Ook Bent Viscaal lag even op podiumkoers in Bahrein. De coureur uit Albergen waagde de gok door geen pitstop te maken tijdens de Safety Car, maar op zijn versleten setje banden zakte de coureur in de laatste ronden van de race nog terug naar de twaalfde plek.

Zondag staat de derde en tevens laatste race van het Formule 2-weekend op het programma. Guanyu Zhou mag de hoofdrace van pole-position aanvangen. Richard Verschoor zal vanaf de zesde plek vertrekken.