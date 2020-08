Formule 2 trekt nummer 19 permanent terug als eerbetoon aan Hubert

De Fransman verongelukte op zeer ongelukkige wijze tijdens de hoofdrace van de F2, toen hij in de openingsfase crashte en daarna vol in de flank werd geraakt door Juan Manuel Correa. De 22-jarige Hubert reed destijds als regerend GP3-kampioen voor BWT Arden in de F2 en reed met startnummer 19. In de rest van het seizoen 2019 werd dat nummer al niet meer gebruikt, waarna de klasse besloot om de startnummers 18 en 19 ook niet te gebruiken in 2020. Voorafgaand aan de terugkeer van de Formule 2 in Spa dit weekend heeft de klasse aangekondigd dat nummer 19 permanent teruggetrokken wordt uit het kampioenschap als eerbetoon aan Hubert.

“Bijna een jaar na het tragische overlijden van Anthoine Hubert op Spa maakt de Formule 2 officieel bekend dat het nummer 19 niet langer gebruikt wordt in het kampioenschap”, zo staat in de verklaring van de F2. “19 zal voor altijd van Anthoine zijn, ter nagedachtenis aan de overleden Fransman wiens ster nog altijd helder over de paddock schijnt.”

Ook heeft de Formule 2 een speciaal logo gemaakt voor de Belgische Grand Prix met daarin de initialen van Hubert, zijn startnummer en een ster. Dat logo is gedurende het weekend op alle auto’s in de Formule 1, Formule 2 en Formule 3 te zien. De F2 bevestigde tevens dat het voorafgaand aan de hoofdrace een minuut stilte houdt voor Hubert, terwijl de F1 hetzelfde doet op zondag voor de start van de GP van België.