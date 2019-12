FIA overweegt superlicentie voor juniorklassen

De Formule 1 maakt al geruime tijd gebruik van de superlicentie, feitelijk het rijbewijs voor de koningsklasse van de autosport. Sinds het debuut van Max Verstappen op 17-jarige leeftijd in 2015 zijn de regels aangescherpt. Zo moeten coureurs een minimaal aantal punten verzameld hebben middels goede resultaten in de eindstand van lagere klassen. Bovendien moet een rijder minimaal 18 jaar oud zijn en twee jaar actief zijn geweest in een formulekampioenschap alvorens hij of zij mag debuteren in de Formule 1.

Afgelopen seizoen werd het idee geopperd om ook voor lagere klassen een superlicentiesysteem in het leven te roepen. Dat had voornamelijk te maken met Formule 2-coureur Mahaveer Raghunathan. De rijder van MP Motorsport ontving in Abu Dhabi zijn 24e strafpunt van het seizoen. Eerder in het jaar ontbrak hij al op de Red Bull Ring vanwege een schorsing voor zijn grote aantal penaltypunten.

FIA-president Jean Todt erkent dat er iets moet gebeuren om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen: “Wat we met de superlicentie gedaan hebben, zou ook toegepast moeten worden op de lagere klassen. Te beginnen bij de Formule 4, Formule 3 en Formule 2. We moeten dat evalueren. Deze auto’s zijn heel erg competitief, erg snel en met veel wiel-aan-wiel duels.”

Toen Motorsport.com de meningen peilde in de Formule 2-paddock, werd het idee met wisselende reacties ontvangen. Het merendeel is voorstander van het verhogen van de kwaliteit van de rijders, maar men erkent dat sommige teams genoodzaakt zijn om een betalende rijder met minder ervaring aan te trekken. Todt kon nog niet zeggen hoe het systeem mogelijk gaat werken, maar bevestigde aan een kleine groep geselecteerde media waaronder Motorsport.com dat het idee “op tafel ligt”: “We overwegen dit serieus. We hebben er intern over gesproken. Ik heb er recentelijk weinig over gehoord maar het staat op de agenda.”

Met medewerking van Jack Benyon