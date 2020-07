Alternatieve strategie helpt Shwartzman aan F2-zege in Hongarije

Callum Ilott startte vanaf pole-position en greep meteen de leiding, gevolgd door Dan Ticktum en Schumacher. De als derde vertrokken Guanyu Zhou viel vanaf P3 terug naar de achtste positie, terwijl Shwartzman met de mediums een geweldige start maakte: hij klom van P11 naar P6. De racevreugde was echter van korte duur, want in de tweede ronde botsten Trident-coureurs Roy Nissany en Marino Sato tegen elkaar. De race van Nissany kwam in de eerste bocht ten einde en de Safety Car kwam daardoor naar buiten.

De hervatting van ronde 4 duurde ook niet lang. Christian Lundgaard wilde Luca Ghiotto passeren voor de vierde positie, maar een late verdedigende actie van de Italiaan leverde Lundgaard een kapotte band op. De ART-coureur hield in bocht 5 de binnenste lijn vast en niet iedereen kon zonder problemen om hem heen: nota bene teamgenoot Marcus Armstrong moest uitwijken, waarmee hij Artem Markelov raakte en een nieuwe Safety Car veroorzaakte. Die kwam aan het einde van ronde 6 weer naar binnen.

Bij de herstart dook Ticktum vanaf de tweede positie naar de pits, waar hij de softs inwisselde voor mediums. Daarmee wilde hij druk zetten op Ilott, die een ronde later de pits bezocht. Daarmee kwam Schumacher aan de leiding, en die leiding hield hij tot hij in ronde 13 eindelijk de pits bezocht. Hij keerde als de virtuele leider terug, maar werd op koude banden meteen ingehaald door Ilott. De coureur van UNI-Virtuosi moest Schumacher enkele ronden later alweer laten gaan, waarna hij onder druk kwam te staan van Ghiotto.

Vooraan reed Shwartzman eenzaam aan de leiding, totdat hij in ronde 27 de pits bezocht voor zijn pitstop. Hi wisselde naar de softs en kwam terug op de vierde positie, achter Schumacher, Ilott en Ghiotto. Daarna kostte het de Rus vier ronden om dat drietal op verse banden te passeren en vervolgens onbedreigd naar de zege te rijden. Vijftien seconden later volgde niet Schumacher als nummer 2, maar Nikita Mazepin. De Hitech-coureur was als zestiende gestart op de mediums en na zijn pitstop maakte hij snel terrein goed. Dat leidde de Rus uiteindelijk naar zijn eerste podiumplaats in de Formule 2.

De derde plaats ging naar Schumacher, waarmee hij de beste rijder met de traditionele strategie was. Luca Ghiotto ging in de slotfase voorbij aan Ilott voor P4, terwijl Felipe Drugovich en Jehan Daruvala in de slotfase ook profiteerden van hun alternatieve strategie en richting P5 en P6 klommen. Louis Deletraz werd zevende, gevolgd door Ilott, Ticktum en Zhou op P10. Met zijn achtste positie verzekerde Ilott zich wel van de pole-position voor de sprintrace van zondag.