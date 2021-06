Lawson verslaat teammaat Vips in Baku voor eerste Formule 2-pole

Zoals gebruikelijk kwamen de meeste coureurs twee keer op het asfalt tijdens de Formule 2-kwalificatie in Baku, waar de laatste trede onder de F1 het derde raceweekend van 2021 afwerkt. Een coureur miste de gehele kwalificatie: dat was Roy Nissany. De Israëliër van DAMS crashte in de vrije training en zijn team had vervolgens niet genoeg tijd om de schade voor het einde van de kwalificatie te herstellen.

In de eerste run noteerde Nissany’s teamgenoot Marcus Armstrong de snelste tijd van iedereen met 1.55.057. Daarmee bleef hij Christian Lundgaard, Theo Pourchaire, Lawson en Vips voor. In de tweede run bleek er echter geen maat te staan op de mannen van Hitech. Met zijn tweede snelle ronde ging Lawson naar de eerste tijd met 1.54.332, terwijl Vips op slechts 33 duizendsten strandde op de tweede plek. Beide heren deden daarna nog een poging, waarbij alleen Lawson zijn tijd nog wist te verbeteren. Hij legde de lat op 1.54.217 en daar zou uiteindelijk niemand meer aankomen. Zodoende pakte de jonge Nieuw-Zeelander, die onderdeel is van het opleidingsprogramma van Red Bull, zijn eerste pole-position in de Formule 2.

Ook de tijd van Vips bleek voor de concurrentie buiten bereik, waardoor de Estse teamgenoot van Lawson tweede bleef. Oscar Piastri klom met een sterke tweede run op naar de derde plek, terwijl Pourchaire bij het scheiden van de markt de vierde tijd reed. Dan Ticktum volgde met de vijfde tijd op ruim zes tienden van Lawson, gevolgd door Armstrong. Hij verbeterde zijn tijd in de tweede run wel, maar dus niet voldoende om mee te doen in de strijd om pole-position. Ralph Boschung reed de zevende tijd, terwijl Guanyu Zhou, Jehan Daruvala en Robert Shwartzman de top-tien completeren. Nederlanders Bent Viscaal en Richard Verschoor kwamen tekort om mee te doen in de strijd om de top-tien en sloten de kwalificatie af op P15 en P16.

De kwalificatie bepaalde de startopstelling voor de hoofdrace van zondag. Zaterdag staan er twee sprintraces op het programma. Vanwege de reversed grid start Shwartzman de eerste sprintrace vanaf pole-position, voor Daruvala, Zhou en Boschung. Die eerste sprintrace begint zaterdag om 9.25 uur.

Uitslag kwalificatie Formule 2 in Baku