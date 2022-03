Drugovich zet MP Motorsport bovenaan op ingekorte F2-testdag

Waar de Formule 1-mannen volgende week testen in Bahrein, mochten de Formule 2- en Formule 3-coureurs deze week al aan de bak. Voor beide opstapklassen stonden er drie testdagen op het programma, waarvan deze vrijdag de laatste markeerde. Beide kampioenschappen kregen twee sessies per dag voorgeschoteld, al zou het voor de Formule 2-mannen bij slechts één blijven op de slotdag.

Een zandstorm zorgde namelijk voor slecht zicht. Het speelde de Formule 3-coureurs in de slotfase al parten en de organisatie achtte het niet verantwoord om de Formule 2-rijders nadien nog de baan op te sturen. Het testwerk is op vrijdag dan ook beperkt gebleven tot slechts tweeënhalf uur.

In die beperkte tijd wist Felipe Drugovich de snelste tijd op de klokken te brengen. De Braziliaan keert dit jaar na een uitstapje met UNI Virtuosi terug bij MP Motorsport, de formatie waarvoor hij in 2020 ook al in de Formule 2 uitkwam. Hij wist het Bahrain International Circuit vrijdag te ronden in 1.44.911 en bleek daarmee de enige coureur die onder de 1 minuut 45 dook. Dankzij Clément Novalak is het Nederlandse MP Motorsport zelfs met twee auto's bovenaan te vinden. Hij gaf bijna een seconde toe, maar bleef de Red Bull-talenten Juri Vips en Liam Lawson - vorig jaar ook in de DTM te bewonderen - wel voor. Logan Sargeant completeerde de top-vijf in zijn Carlin-bolide.

De driedaagse test heeft Richard Verschoor, de enige Nederlandse F2-coureur dit jaar, de kans gegeven om aan zijn nieuwe werkgever Trident te wennen. Vorig jaar kwam Bent Viscaal nog voor die Italiaanse renstal uit. Het Formule 2-seizoen begint in het weekend van 20 maart in Bahrein.