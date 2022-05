Drugovich verstevigt leiding in F2 met zege in Monaco

Klassementsleider Felipe Drugovich begon de hoofdrace in de straten van Monte Carlo vanaf pole-position, met zijn voornaamste titelconcurrent Theo Pourchaire naast zich op P2. Jack Doohan en Jüri Vips deelden de tweede startrij, terwijl Liam Lawson zich als vijfde had gekwalificeerd. Laatstgenoemde bleef echter staan voor de formatieronde en moest daardoor uit de pitstraat starten. Hetzelfde gold voor Roy Nissany, die als elfde had mogen starten.

Na het doven van de rode lichten bleef de top-vier onveranderd: Drugovich behield de leiding, voor Pourchaire, Doohan en Vips. Daarachter kwam Dennis Hauger uitstekend van zijn plek: de winnaar van de sprintrace op zaterdag rukte van P9 op naar P5. In de openingsfase trok Drugovich snel een gat naar de concurrentie, in de zesde ronde bedroeg het verschil met Pourchaire al 3,5 seconde.

Drugovich kon dat echter niet doorzetten en Pourchaire begon weer in te lopen op de leider. In de twaalfde ronde had de Franse coureur van ART zijn achterstand gereduceerd tot 1,8 seconde. Hauger was op dat moment al binnen geweest voor de verplichte pitstop. De Noor wisselde in de negende ronde van banden, daarmee was hij de eerste van de top-vijf. Hauger was vervolgens op zijn verse rubber sneller dan de koplopers, maar had uiteindelijk geen profijt van zijn strategie.

In de negentiende ronde kwam de safety car namelijk op de baan, zodat de auto van Amaury Cordeel weggehaald kon worden. De Van Amersfoort-coureur had zijn wagen op het rechte stuk van start/finish geparkeerd, nadat hij bij het uitkomen van Rascasse de muur had geraakt. De neutralisatie was voor de top-vier (Drugovich, Pourchaire, Doohan en Vips) de uitgelezen mogelijkheid voor het maken van een pitstop.

Zo verliep de sprintrace: Hauger dominant naar eerste F2-zege in Monaco, Verschoor dertiende

Het viertal werd bij het uitrijden van de pitstraat nog even opgehouden, omdat de marshals de wagen van Cordeel aan het bergen waren en daarbij blokkeerden ze de uitgang van de pitstraat. Desondanks kwam de top-vier voor de achtervolgers weer de baan op. Drugovich had bij de pitstops de leiding behouden, voor Pourchaire. Daarachter had Vips de derde plek overgenomen van Doohan.

In de 22ste ronde werd het veld weer losgelaten, maar een ronde later moest er opnieuw een beroep worden gedaan op de safety car. Ditmaal na contact tussen Clement Novalak en Lawson bij het uitkomen van de hairpin. Voor Novalak, teamgenoot van Drugovich bij MP Motorsport, betekende dat einde wedstrijd. Aan het einde van ronde 25 kwam de safety car weer naar binnen, waarna Drugovich de koppositie met succes verdedigde voor Pourchaire, Doohan en Vips.

Drugovich stond in het restant van de race onder grote druk van Pourchaire, maar hij maakte zijn wagen breed genoeg in de krappe, bochtige straten om de winst veilig te stellen. Pourchaire eindigde op 0,8 seconde als tweede, Vips pakte de laatste podiumplaats. Doohan werd vierde, voor Enzo Fittipaldi, Marcus Armstrong, Hauger, Jehan Daruvala, Logan Sargeant en Marino Sato. De als 21ste gestarte Richard Verschoor reed een keurige race en finishte als twaalfde, op 3,6 seconde van nummer tien Sato. De race eindigde overigens met een gele vlag, na een touché tussen Calan Williams en Ayumu Iwasa in de hairpin.

In de stand heeft Drugovich nu 32 punten voorsprong op Pourchaire: 113 om 81.

FIA F2 Monaco, uitslag hoofdrace: