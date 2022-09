Drugovich wint chaotische F2-race in Zandvoort voor Verschoor

Felipe Drugovich kwam goed weg van zijn pole-position. De Braziliaan stak na het startschot gelijk over, van de buiten- naar de binnenkant van de baan, en nestelde zich bij het ingaan van de Tarzanbocht voor Jack Doohan. Logan Sargeant sloot aan als derde, maar lang duurde dat niet. De Amerikaan verremde zich en schoot rechterdoor in de Tarzan. Hij wist de bandenmuur te ontwijken maar moest wel achteraan aansluiten.

Een paar bochten verder was het alsnog einde verhaal voor de nummer drie van het kampioenschap; Sargeant toonde zich met de rode lantaarn zeer ongeduldig en wilde snel terrein goedmaken. In zijn dadendrang tikte hij bij het Scheivlak de achterkant van Tatiana Calderon aan. Opnieuw vloog Sargeant van de baan, maar deze keer ging hij recht de banden in. Om zijn Carlin-bolide veilig weg te kunnen halen, de boarding te herstellen en alle rommel op te ruimen verscheen er de safety car op het circuit. Na vijf ronden kwam er een code rood en werden de piloten naar de pits gedirigeerd. Zo ook Richard Verschoor in vierde positie.

Ruim een half uur na het eerste, staande vertrek werden de coureurs opnieuw op gang geschoten, nu middels een rollende start. Drugovich versnelde al voor de laatste bocht, de Arie Luyendijkbocht, en hield moeiteloos de koppositie vast. Doohan bleef op de tweede plek, voor Dennis Hauger, Verschoor en Ayumu Iwasa. Liam Lawson, Clement Novalak en Marcus Armstrong knokten in de openingsfase stevig voor P6.

Doohan voerde de druk op bij kopman Drugovich. De zoon van motorlegende Mick Doohan dacht in de achtste ronde een kans te zien bij de Tarzanbocht. Het bleek een vergissing. Doohan blokkeerde zijn voorbanden die daarmee gelijk naar de barrebiesjes waren. Hierdoor kon Drugovich een gat van een dikke seconde slaan. Na twaalf ronden ging Doohan naar binnen voor nieuwe, harde banden. Drugovich bezocht zijn garage een ronde later. Daarmee kwam de leiding in handen van Verschoor, want ook Hauger was naar binnen gegaan.

Drugovich kwam terug op de negende plaats, voor Doohan. Verschoor dook na veertien ronden de pits in. De Nederlander nestelde zich bij het uitkomen van de pitstraat precies tussen Drugovich en Doohan, die elkaar weer hadden gevonden. Op warmere banden aarzelde Doohan geen moment; hij pakte Verschoor via de buitenkant van de Hugenholtzbocht.

Chaos bij herstart

In de zeventiende omloop ging het goed mis voor Marino Sato. Bij zijn pitstop werd het linkervoorwiel niet goed aan zijn Virtuosi-bolide bevestigd. Terug op de baan was de Japanner kansloos. Hij vloog er meteen af in de Gerlachbocht. Opnieuw verscheen de safety car ten tonele. De herstart werd een chaos met een hoofdrol voor Verschoor. De Nederlander reed op het rechte stuk tegen de achterkant van Doohan aan, die achterstevoren tegen de vangrail belandde. Ook Novalak kreeg een tik en moest opgeven.

Opnieuw was daar de safetycar. De derde herstart, na 25 ronden, verliep wel vlekkeloos. Lawson behield de kop voor Théo Pourchaire, Frederik Vesti, Drugovich en Verschoor. Nadat ook Lawson, Pourchaire en Vesti waren gestopt voor vers rubber, was het vrije zicht weer voor Drugovich. Verschoor volgde in tweede positie. Inmiddels was de tijd een factor geworden. De F2-coureurs racen maximaal een uur en door de code rood begon de tijd te dringen. Tijdens het wegtikken van de resterende minuten werd Drugovic niet aangevallen door Verschoor. De Nederlander moest juist oppassen voor derde man Iwasa, die in de slotfase binnen de DRS-afstand wist te komen. Tot een inhaalpoging kwam het uiteindelijk niet.

Drugovich finishte ruim twee seconden voor Verschoor als eerste, zijn vijfde zege van het seizoen. Iwasa werd derde. Hauger eindigde als vierde, Enzo Fittipaldi kwam als vijfde binnen. De Belg Amaury Cordeel scoorde voor Van Amersfoort Racing een zesde plaats, met teamgenoot David Beckmann op P8. De twee werden gescheiden door Jüri Vips.

In het kampioenschap leidt Drugovich met 233 punten, voor Pourchaire (163), Sargeant (130), Doohan (121) en Lawson (119). Verschoor staat dertiende met 85 punten. De volgende ronde is komend weekend in Italië op het circuit van Monza.

Uitslag: Formule 2-hoofdrace op Zandvoort