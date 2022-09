Na twee jaren in de FIA Formule 2 zonder al te veel grote successen, is het in 2022 raak voor Felipe Drugovich. Na contact met Amaury Cordeel in de eerste ronde was het einde race voor de Braziliaan. Maar doordat Theo Pourchaire ook geen punten scoorde in het eerste treffen op het circuit van Monza, kon de champagne alsnog ontkurkt worden. Het is de eerste titel in de Formule 2 voor het Nederlandse MP Motorsport.

Drugovich, die in 2020 ook al voor MP Motorsport reed, is enorm blij. “Echt geweldig, ik heb er geen woorden voor. Als jonge coureur droom je alleen maar van de Formule 1. Maar als je ziet hoe moeilijk het is om een F2-titel te winnen, wordt dit ook een droom, en vandaag is die droom werkelijkheid geworden. We hebben dit jaar geprobeerd om constant te presteren, zodat we er elke race bij zaten. Het zegt veel dat dat ons is gelukt. We hebben de titel al zo vroeg binnengehaald, dus ja, ik ben dolgelukkig!”

Teammanager Sander Dorsman is trots op zijn protegé. “Ik feliciteer Felipe van harte met zijn titel. Hij is de verdiende kampioen. Hij is het hele seizoen een geweldenaar geweest en ik ben trots op de manier waarop het team hem het hele jaar heeft ondersteund. De samenwerking met Felipe stond als een huis. Diverse keren waren we simpelweg de beste op de baan en daarnaast bleven we scoren in weekenden waarin het tegenzat. Nu hopen we samen met Felipe en zijn teamgenoot Clement Novalak ook het teamkampioenschap binnen te halen. Daar gaan we in november voor, in het afsluitende F2-weekend in Abu Dhabi.”

Ook eigenaar van MP Motorsport Henk de Jong is door het dolle heen. “De geweldige prestatie van Felipe is de kroon op ons werk en een passende beloning voor de strategische keuzes die we enkele jaren hebben genomen. De structuur van onze talentenladder zit stevig in elkaar: in elke klasse waarin we uitkomen, doen we vooraan mee. Onze nieuwe slogan Accelerating Talent maken we meer dan waar. Maar ondanks de groei die het team in de afgelopen 27 jaar heeft doorgemaakt, zijn we in vele opzichten hetzelfde gebleven. De familiesfeer van toen is er nog steeds: bij MP is het altijd gezellig. Het is de sfeer waarin Felipe kon gedijen en het beste uit zichzelf kon halen.”