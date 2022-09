Drugovich pakt F2-pole in Zandvoort, Verschoor sterk vierde

Kampioenschapsleider Felipe Drugovich heeft weer eens laten zien waarom hij het kampioenschap leidt in de FIA Formule 2. Hij pakte op indrukwekkende wijze de pole-position in de kwalificatie die op vrijdagmiddag werd verreden. De Braziliaan was ruim twee tienden sneller dan Jack Doohan. Logan Sargeant pakte de derde plek, en gaf een halve seconde toe op Drugovich. Richard Verschoor maakte indruk met een mooie vierde plek op de startgrid van de hoofdrace op zondag. Clement Novalak kwalificeerde als tiende en heeft daardoor de pole te pakken voor de sprintrace van zaterdag, waar de top tien wordt omgedraaid.

De sessie werd onderbroken door twee rode vlagsituaties. Vroeg in de kwalificatie crashte Theo Pourchaire in de Hugenholtzbocht. Pourchaire strijdt nog mee voor de titel, maar het zit hem de laatste weken tegen. Vorige week viel hij op Spa-Francorchamps nog uit wegens een technisch defect. Ook Jehan Daruvala veroorzaakte een rode vlag door te spinnen bij het uitkomen van het Scheivlak. Dit was zo kort voor het einde van de sessie dat er hierna niemand zijn tijd meer kon verbeteren.

Morgen om 17.00 uur gaat het F2-weekend verder met de sprintrace.

