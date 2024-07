F2-sprintrace op Spa uitgesteld door hevige regen

De sprintrace van de Formule 2 op Spa-Francorchamps stond gepland voor 14.15 uur, maar de start van de race werd uitgesteld door de hevige regen. De wedstrijdleiding vond het niet verantwoord om de jonge coureurs onder de verraderlijke omstandigheden de baan op te sturen om de race van 18 ronden op gang te brengen. In eerste instantie werd gewacht tot 14.20 uur voor een update, vervolgens tot 14.30 uur. Intussen was het iets minder hard gaan regenen, maar het regende nog altijd en er waren veel plassen water op de baan te vinden. Daarom besloot de wedstrijdleiding te wachten tot 14.45 uur, waardoor de Formule 2 al richting een tijdstip ging dat het qua planning nog spannend zou worden met de Formule 1-kwalificatie van 16.00 uur - wat in zo'n weekend prioriteit geniet.

Na een inspectieronde van Bernd Mayländer in de safety car werd om 14.50 uur besloten om de F2-sprintrace alsnog uit te stellen. Het is nog niet bekend wanneer deze ingehaald zal worden. Gezien het schema op Spa-Francorchamps is de zondag vrijwel uitgesloten, maar na de kwalificatie van de Formule 1 zou het wel ingehaald kunnen worden. Dat is op zaterdag immers de laatste echte sessie van de dag - op een demorun van oude F1-auto's na. De verwachting is echter wel dat het weer gaat regenen en het is dan de vraag of de baanomstandigheden goed genoeg zullen zijn voor de sprintrace.

Wanneer de sprintrace wel ingehaald wordt, dan zal Zak O'Sullivan van de pole-position starten. Paul Aron veroverde de pole-position voor de hoofdrace op zondag en zou deze sprintrace dus normaliter van P10 starten, maar door twee gridstraffen van vijf plaatsen werd hij terugverwezen naar P20. Dennis Hauger en Richard Verschoor maken dan de top-drie bij de start compleet.

UPDATE: De Formule 2-sprintrace staat nu gepland voor 18.15 uur, na de kwalificatie van de Formule 1.