F2 Spa: Tsunoda wint hoofdrace na straf voor Mazepin

Mazepin drong bij de start meteen aan bij polesitter Tsunoda, maar die verdedigde zich in La Source, waardoor Nobuharu Matsushita de tweede plaats kon overnemen van de Rus. Twee ronden later kon Mazepin zijn tweede plek wel weer eenvoudig terugpakken op de rechte lijn van Kemmel. MP Motorsport-rijder Matsushita zakte door zijn bandenslijtage nog verder weg en viel later zelfs uit na contact met Felipe Drugovich, zijn teamgenoot bij de Nederlandse formatie.

Na de virtuele safety car voor dat incident bleef Tsunoda aan de leiding rijden, die hij kon behouden tot aan de verplichte ronde pitstops na tien van de 25 ronden. Door een trage stop van Carlin moest Tsunoda zijn leiding afstaan aan Mazepin. De Japanner keek tegen een kloof van drie seconden aan, maar wist die beetje bij beetje te dichten. Tsunoda probeerde tot twee keer toe Mazepin in te halen bij Les Combes, maar Mazepin liet zijn Hitech-bolide telkens staan en dreef Tsunoda van de baan.

Mazepin kwam zo als winnaar over de meet, maar kreeg van de stewards onmiddellijk na de finish een tijdstraf van vijf seconden voor zijn verdedigende actie. Er loopt nog meer onderzoek naar Mazepin, voor een unsafe release en omdat hij in parc fermé opzettelijk tegen zijn bord voor de tweede plaats aan leek te rijden en dat bordje bijna tegen Tsunoda aankegelde.

Achter het tweetal pakte Mick Schumacher zijn vijfde podium van het jaar met een derde plek, gevolgd door Louis Deletraz (Charouz) en Prema-teamgenoot Robert Shwartzman. Dan Ticktum weerstond aan de druk van Guanyu Zhou om de zesde plaats te pakken. Williams-tester Roy Nissany pakte op een alternatieve strategie een achtste plaats en mag daardoor zondag vanaf pole vertrekken in de sprintrace.

De laatste punten waren voor Luca Ghiotto (Hitech) en kampioenschapsleider Callum Ilott, wiens voorsprong is geslonken tot zeven punten.

