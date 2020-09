F2 Sochi: Schumacher rekent af met Tsunoda en wint hoofdrace

Tsunoda mocht nog wel vanaf pole-position vertrekken in het olympisch park van Sochi en wist die beste startpositie ook te verzilveren met kopstart. Achter hem wist Schumacher op zijn beurt af te rekenen met de tweede Carlin van Jehan Daruvala voor P2. Schumacher probeerde de druk op Tsunoda in de eerste stint al gestaag op te voeren, maar zag de Japanner in Red Bull-kleuren reageren en zijn leidende positie met verve verdedigen.

Ook na de gebruikelijke pitstop, in ronde acht haalden beide coureurs een setje van de mediums, leek Tsunoda de touwtjes aardig strak in handen te hebben. Hij consolideerde zijn voorsprong en leek zodoende op weg naar winst. Dat was echter buiten Artem Markelov gerekend. De Rus was vertrokken op de hardere mediums en kon zodoende een langere eerste stint afwerken. Tsunoda, die zijn stop dus al wel had gemaakt, kwam vast te zitten achter Markelov en zag Schumacher profiteren. De 'zoon van' werd steeds groter in zijn achteruitkijkspiegels.

Schumacher kwam helemaal terug op de voorposten en liet er bepaald geen gras over groeien. Hij wist Tsunoda met een 'dummy' in de val te lokken en zijn slag te slaan in de tweede bocht. Het bleek de beslissende manoeuvre te zijn. Schumacher junior reed in het restant onbedreigd naar winst en genoot aan de meet ruim zes seconden voorsprong op zijn naaste belager. Dat was Tsunoda, al moest hij daar nog wel behoorlijk hard voor vechten. In navolging van Schumacher wist namelijk ook titelrivaal Callum Ilott nog aan Tsunoda voorbij te steken.

De coureur die voor volgend jaar in verband wordt gebracht met een AlphaTauri-zitje zakte even naar P3, maar wist terug te slaan met een prachtige manoeuvre buitenom. Tsunoda verzekerde zich daarmee van de tweede stek, Ilott moest genoegen nemen met de laatste podiumplek. Luca Ghiotto en de weggezakte Daruvala completeerden daarachter de top-vijf. Na de hoofdrace op het Sochi Autodrom kan Schumacher zoals gememoreerd rekenen op een voorsprong van achttien punten op Ilott. Christian Lundgaard geeft op de derde plek al meer dan veertig punten toe.