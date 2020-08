F2 Silverstone: Rus Mazepin pakt eerste overwinning

Felipe Drugovich bezorgde het Nederlandse MP Motorsport zaterdag de pole, maar kon die bevoorrechte uitgangspositie niet benutten. De Braziliaan kwam bij de start niet goed weg en werd meteen opgeslokt door de concurrentie. De als derde gestarte Mick Schumacher pakte de leiding over, maar de Prema-rijder werd bij Stowe al ingehaald door Mazepin.

Mazepin en Schumacher waren beiden op zachte banden gestart en kozen dus voor een vroege pitstop. Dat bleek ook de goede strategie in Silverstone, want na de pitstops van de rijders op een alternatieve strategie had Mazepin een aanzienlijke voorsprong, die hij makkelijk verdedigde.

De Chinees Guanyu Zhou slaagde er wel in om met zijn afwijkende strategie weer naar voren te rijden met een korte late stint op verse banden. Hij haalde Christian Lundgaard in voor de tweede plek en kwam met vijf tellen achterstand op winnaar Mazepin over de finish. Red Bull-junior Tsunoda haalde Lundgaard in de laatste ronde ook nog in om de derde podiumplek te pakken.

Lundgaard was niet de enige die het in de laatste ronden moeilijk had met de bandenslijtage. Ook Schumacher zakte nog helemaal door zijn sloffen en werd in de laatste ronden door verschillende concurrenten ingehaald. Schumacher werd pas negende en profiteerde dus ook niet van de omgekeerde startgrid voor de top-acht voor de sprintrace.

Ilott maakte de omgekeerde beweging en reed helemaal door het veld heen. De Brit had zich als tweede gekwalificeerd, maar liet zijn motor bij de start van de formatieronde afslaan. De UNI-Virtuosi rijder moest uit de pitlane vertrekken, maar stak de handen uit de mouwen en reed nog naar de vijfde plaats.

Louis Deletraz was zesde voor Drugovich, DAMS-man en Williams-junior Dan Ticktum pakte met de achtste plek ook de pole voor de zondagse sprintrace. Na Schumacher pakte de tweede wagen van MP Motorsport het laatste punt met Nobuharu Matsushita

Kampioenschapleider Robert Shwartzman had het net zoals in de kwalificatie lastig in Silverstone en eindigde buiten de punten op P14, zodat er terug wat spanning komt in het kampioenschap van de Formule 2.

F2 Silverstone: Hoofdrace: