F2 Silverstone: Ilott pakt de pole voor de hoofdrace

llott greep de pole dankzij een rondetijd van 1.39.062, waardoor hij Lundgaard nog net met een tiende van een seconde van diens eerste pole-position kon houden. Lundgaard reed in de openingsfase de snelste tijd voor ART Grand Prix, maar moet na een late knaller van Ilott dus tevreden zijn met de tweede startplek.

In de slotminuut was er een gele vlag voor de spin van Sean Gelael in Copse, wat goed nieuws was voor Ilott. Guanyu Zhou had immers net de snelste eerste sector gereden, maar kon die ronde door de gele vlag niet afmaken.

Williams F1-reserve Jack Aitken start als derde in de Campos-wagen, gevolgd door DAMS-man Dan Ticktum. Veteraan Luca Ghiotto start als vijfde voor Hitech, Zhou eindigde als zesde. Daarna volgden Nikita Mazepin, de dominante winnaar van vorige week op Silverstone, Ferrari-junior Mick Schumacher, Haas-junior Louis Deletraz en Red Bull-protegé Yuki Tsunoda.

Kampioenschapsleider had het vorig weekend bijzonder lastig en zat er ook dit weekend nog niet lekker bij op Silverstone. De Prema-rijder klokte de elfde tijd, net voor Felipe Drugovich, de polesitter van vorige week en de snelste man van het Nederlandse MP Motorsport.

Silverstone F2, tweede weekend - Kwalificatie: