F2 Silverstone: Drugovich bezorgt MP Motorsport pole

Drugovich klokte af na 1.39.527 waarmee hij de druk meteen bij de tegenstand legde op een bloedheet Silverstone. Drugovich reed daarmee de tijd van Carlin-rijder Jehan Daruvala van de tabellen. Daruvala’s teamgenoot, de hoog aangeschreven Red Bull junior Yuki Tsunoda, leek goed op weg om de tijd van Drugovich te verbeteren, maar ging breed in Copse en verbeterde zich niet.

Callum Ilott kwam nog het dichtste in de buurt. De Brit start morgen als tweede op de eerste startrij nadat hij slechts 0.139 moest toegeven op Drugovich. Mick Schumacher kende aanvankelijk een aarzelende sessie, maar klom uiteindelijk nog naar de derde plaats, voor Renault-junior Christian Lundgaard. Schumacher moest net als Prema-teamgenoot Robert Shwartzman zijn runs anders indelen door het hevige verkeer, waaronder een roekeloze Roy Nissany.

Nikita Mazepin was vijfde voor Hitech, gevolgd door Jack Aitken, Daruvala en Guany Zhou. Tsunoda, die de snelste was in de training, viel terug naar de negende plek en deelt de vijfde startrij met Louis Deletraz. Nobuharu Matsushita, de tweede rijder van MP Motorsport, was elfde nadat hij een rondetijd kwijtspeelde wegens het overschrijden van de track limits.

Kampioenschapsleider Shwartzman kende een moeizame sessie, ook hij werd enkele keren geblokkeerd tijdens een snelle ronde. Shwartzman was pas achttiende en wacht een lange inhaalrace.

De hoofdrace begint morgen om 16.45 uur onze tijd.