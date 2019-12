F2-rookie Zhou wint eerste Anthoine Hubert Award

De Anthoine Hubert Award is naar Zhou gegaan nadat hij dit jaar vijf podiumplekken behaalde en verraste met een pole-position op Silverstone, waar nu overigens het ronderecord op zijn naam staat. De Chinese coureur kreeg de prijs door Huberts broer Victhor overhandigd tijdens de prijzenceremonie van de F2 in Monaco.

Net als Zhou was Hubert een Renault F1-junior en kreeg hij de volledige status van Academy-lid dit jaar nadat hij de GP3-titel in 2018 won. "Het is een grote eer om deze speciale Anthoine Hubert Award te ontvangen voor Rookie van het Jaar. Vanuit persoonlijk oogpunt was dit natuurlijk een groots seizoen. We hebben dingen bereikt waarvan we nooit hadden verwacht dat het zo snel zou gaan. Er waren hoogte- en dieptepunten, maar ik ben UNI-Virtuosi heel dankbaar voor hun inzet. Ook Renault voor alles wat ze hebben gedaan, wat mij heeft geholpen een betere coureur te worden. Ik wens Anthoine het allerbeste daarboven en probeer hem trots te maken. Dat zal ik de rest van mijn racecarrière blijven doen", reageerde Zhou.

Hubert overleed op 31 augustus nadat hij tijdens de F2-sprintrace op het Belgische circuit van Spa crashte. Hij stond vlak onder Zhou in het kampioenschap op dat moment en was daarmee een van de beste rookies. De Fransman reed voor het team Arden, dat weer opleefde door de samenwerking de GP3-kampioen en engineers als onderdeel van de banden met HWA. In 2020 zal HWA het F2-team overnemen. Hubert won twee races, zijn thuisrace op Paul Ricard en de sprintrace op Monaco.

Bruno Michel, de CEO van de F2, zei tijdens de prijsuitreiking: "Anthoine zal altijd tot onze familie blijven behoren. We wilden hem eren en ervoor zorgen dat hij in elk toekomstig seizoen nog goed herinnerd wordt. Daarom hebben we besloten deze prijs naar hem te vernoemen en aan de beste rookie van het seizoen te geven. Het is een titel waarvan in overtuigd ben dat hij er zelf voor had kunnen vechten dit jaar."

Met medewerking van Jake Boxall-Legge