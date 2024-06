F2 Oostenrijk: Bearman boekt sprintracezege. Verschoor P20

Oliver Bearman had zich als negende gekwalificeerd en mocht de race volgens het principe van de reversed startgrid op de tweede plaats beginnen, achter Kush Maini (Invicta) die vanaf de beste startplek mocht vertrekken. Bearman ging de coureur uit India direct voorbij en reed vervolgens zonder al te veel problemen in 28 ronden naar huis en de overwinning. Ook Pepe Marti kon profiteren van de slechte start van Maini en nestelde zich op P2.

Achter eenmalig F1-coureur Bearman (eerder dit jaar viel hij in Saudi-Arabië in voor Carlos Sainz) en Marti vormde Maini een soort rijdende wegversperring voor de rest van het veld. Invicta-teamgenoot Gabriel Bortoleto, kampioenschapsleider Paul Aron (Hitech), Dennis Hauger van MP Motorsport en Jack Crawford (DAMS) zaten lang vast, maar gingen uiteindelijk één voor één aan hem voorbij. Aron was de gelukkigste van het stel achtervolgers. Hij kon Bortoleto voorbij en kwam nog dicht in de buurt van de tweede plaats. Marti, die in de eerste ronde voorvleugelschade had opgelopen, wist de Est echter tot op de finishlijn achter zich te houden.

In een race die niet de boeken in zal gaan als een klassieker, kwam het enige incident van echt belang in de laatste ronde. De twee MP Motorsport-coureurs Hauger en Franco Colapinto kwamen bij het uitkomen van bocht 3 met elkaar in aanraking. Hauger kon direct door en finishte uiteindelijk als vijfde, maar Colapinto spinde en kwam in aanraking met de vangrails. Toch kon ook de Argentijn verder om uiteindelijk als elfde te eindigen. Richard Verschoor kwam er in het stuk niet aan te pas en eindigde op de twintigste plaats.

F2 Oostenrijk Sprintrace Resultaat