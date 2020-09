F2 Monza: Ilott pakt pole, crash voor Schumacher

Ilott heeft een moeilijk weekend in Spa achter de rug, waar hij zijn leiding in de stand kwijtspeelde en slechts een punt kon scoren. Hij antwoordde met een pole in Monza, waarbij hij Red Bull-junior Yuki Tsunoda met amper 0.030 klopte, mede dankzij de slipstream van Felipe Drugovich.

Niemand kon nog een antwoord bieden, omdat Mick Schumacher net daarna van de baan crashte in de Ascari-chicane. De sessie werd op rood gezet met nog drie minuten te gaan en werd niet meer herstart. Ilott krijg vier punten voor zijn pole-position, en verkleint zo de achterstand op leider Robert Shwartzman tot zes punten.

Veteraan Luca Ghiotto was derde, gevolgd door Renault-junior Christian Lundgaard. Williams-protegé Roy Nissany, die eerder aan de slag mocht met Williams in VT1, zette de vijfde tijd neer voor Trident. Nikita Mazepin was zesde, Schumacher mag ondanks zijn crash als zevende vertrekken. De top-tien werd afgerond door Jehan Daruvala, gevolgd door Louis Deletraz en Dan Ticktum.

Kampioenschapsleider Shwartzman dreigt terrein te verliezen op Ilott, want de Rus start pas als 16de. Guanyu Zhou is een andere prominente naam die het lastig had, de Chinees start als 17de aan de hoofdrace op zaterdagnamiddag.

Monza F2 - Kwalificatie: