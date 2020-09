F2 Monza: Eerste seizoenszege voor Mick Schumacher

Schumacher had dit seizoen al meer podiums veroverd dan wie ook, maar winnen was er nog niet bij in zijn tweede seizoen in de klasse. Dat lukte op Monza wel, al had hij er wel wat tegenslag voor polesitter Callum Ilott voor nodig.

Schumacher kwam goed weg bij de start, waarin hij als zevende vertrok, maar was na de eerste ronde al opgerukt naar de tweede plek achter Ilott. Schumacher bleef de Brit van UNI-Virtuosi schaduwen tot de pitstops, waarbij het helemaal misliep voor Ilott. Zijn wagen viel stil, waardoor hij bijzonder veel tijd verloor. Schumacher maakte dankbaar gebruik en ging aan de leiding, die nooit meer in gevaar kwam.

Renault-junior Christian Lundgaard was aanvankelijk de eerste belager van Schumacher op zo'n drie seconden achterstand, maar moest zich met drie ronden te gaan gewonnen geven tegen veteraan Luca Ghiotto, die de tweede plaats veroverde.

De strijd werd vooral daarachter gestreden. Red Bull en Honda protegé Yuki Tsunoda sleepte een vierde plek uit de brand na op de eerste startrij te zijn gestart, gevolgd door Guanyu Zhou, die vanaf P17 een geweldige inhaalrace reed naar de vijfde plek. Ilott kon zich na zijn mislukte pitstop nog herpakken en werd zesde door nipt Dan Ticktum af te houden. Louis Deletraz finishte als achtste en start daardoor op pole voor de zondagse sprintrace.

Robert Shwartzman schoof op van 16 naar negen. Jehan Daruvala pakte het laatste punt als tiende.

