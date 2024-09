F2-kwalificatie Monza: Moeizame middag voor Verschoor en Koolen, Maloney pakt pole

Op het circuit van Monza was er net als in de Formule 3-kwalificatie een bekend beeld te zien: coureurs bleven rustig afwachten totdat de eerste coureur de baan op zou gaan. Het spel om de slipstream te pakken speelde ook in deze kwalificatie dus een rol. Roman Stanek was de eerste die naar buiten ging, maar zijn ronde van 1.34.992 maakte weinig indruk. Op dat moment kwamen steeds meer coureurs de baan op en doken de rondetijden omlaag. Andrea Kimi Antonelli, die de vieze nasmaak van zijn vroege crash in VT1 namens Mercedes F1 wilde wegspoelen, legde de lat toen op 1.32.941.

Het was een sessie die meermaals werd onderbroken middels rode vlaggen. In het eerste geval ging het om rotzooi op de baan door een piepschuimbord dat kapot gereden was. Niet veel later was er nog een rode vlag, dit keer voor de gestrande McLaren-junior Gabriel Bortoleto. Hij stond vast in de tweede van de Lesmo-bochten en moest dus uit het grind geholpen worden. Voor de Braziliaan, de nummer twee in het kampioenschap, is het een fikse tegenvaller in de titelstrijd, aangezien hij de sprintrace en hoofdrace achteraan zal moeten aanvangen.

Dat doet hij overigens achter een Nederlander: Niels Koolen. Hij debuteert dit weekend in de Formule 2 namens AIX Racing, waar hij Taylor Barnard vervangt. Het was een kwestie van meters maken voor Koolen, die niet verder kwam dan 1.34.241, waardoor hij van P21 zal starten. Niet veel verder voor hem staat de andere Nederlander: Richard Verschoor. De Trident-coureur zette als snelste tijd een 1.32.976 op de klokken en moest genoegen nemen met de negentiende plek.

Vooraan begon er in de laatste minuten een stevige strijd om de pole-position, waarbij Red Bull-junior Isack Hadjar even aanspraak leek te maken op die eerste startplek met 1.32.249. Paul Aron kon niet aan die tijd tippen en dook naar de tweede tijd. Dat was van korte duur, want Zane Maloney verwees beide coureurs een plek naar achteren door naar 1.32.160 te snellen en zo zijn eerste F2-pole te veroveren. Hadjar start naast Maloney terwijl Aron op de tweede startrij vergezeld wordt door MP Motorsport-coureur Dennis Hauger. Antonelli moest genoegen nemen met de zesde tijd, achter Victor Martins.

De sprintrace van de Formule 2 start zaterdag om 14.15 uur. Op zondag volgt de hoofdrace: die begint om 10.05 uur.