F2-kwalificatie Baku: Verschoor pakt op indrukwekkende wijze tweede pole uit F2-carrière

Na een moeizame vrije training - die onder regenachtige omstandigheden werd gereden en eindigde met een rode vlag - is het tijd voor de dertig minuten durende kwalificatiesessie van de Formule 2. De sessie van Viktor Martin's begon met een 1-0 achterstand, want de voorrem van de Fransman staat in vlam op weg naar de pitstraat. Bij de start van de timing duiken alle coureurs naar buiten op de superzachte band.

De eerste reeks snelle ronden wordt gewonnen door Richard Verschoor. Terwijl Dennis Hauger rechtdoor schiet en een gele vlag veroorzaakt, trapt de Nederlander de kwalificatiesessie af met een 1:56.023. Op P2 volgt Victor Martins met een achterstand van 0.218 seconde, die duidelijk geen last meer heeft van het eerdere incident. Duidelijk was dat de baan snel zou evolueren, en de snellere rondetijden laten niet veel langer op zich wachten.

Zowel Martins als Verschoor verbeteren zich, maar de Trident-coureur behoudt een voorsprong van 0.079 seconde. Het gat daarachter is aanzienlijk, met Antonelli op P3 die ruim vier tienden tekortkomt op de ervaren Nederlander. Klassementsleider Isack Hadjar heeft het een stuk lastiger en is halverwege de sessie terug te vinden op de negende positie. Zijn directe concurrent Gabriel Bortoleto plaatst zijn F2-bolide een tiende voor de tijd van Hadjar, op de zevende plaats.

Twee Red Bulls naast elkaar in de muur

Met een verse set superzachte banden keren de coureurs met nog tien minuten op de klok terug voor een laatste aanval op pole-position. Nederlander Niels Koolen - die in Baku zijn tweede kwalificatiesessie in de Formule 2 aflegt - schiet in zijn out lap ietwat ongelukkig rechtdoor, maar kan zijn weg vervolgen. Na twee opwarmrondes zetten de coureurs aan, maar de kans om een tijd neer te zetten krijgen ze niet meer. Met nog vier minuten te gaan staan merkwaardig genoeg twee Red Bull-gesponsorde bolides naast elkaar in de bandenstapels. Hadjar blokkeert zijn voorbanden in bocht 1 volledig en gaat voorwaarts de muur in. Enkele seconden nadat de kampioenschapsleider zijn sessie beëindigt, komt Pepe Martí op vrijwel identieke wijze enkele meters naast zijn Red Bull-junior collega in de muur terecht. Hadjar meldt op de boardradio dat zijn remmen het begaven, maar een verklaring van Martí blijft uit.

De sessie wordt hervat met 4 minuten en 14 seconden op de klok, wat betekent dat de coureurs nog maar een enkele poging kunnen doen om Verschoor van de eerste startplek te stoten. Ondanks de korte warming-up worden er linksom en rechtsom paarse sectortijden gereden. Arjun Maini pakt de snelste tijd van de Nederlander af, maar slechts enkele seconden later neemt Zane Maloney P1 over. Het echte gevaar voor Verschoor - die zelf ook bezig is met een verbetering - komt van Mercedes-protegé Kimi Antonelli. De 18-jarige Italiaan noteert een 1:54.874 en pakt daarmee de snelste tijd. Verschoor stelt echter de orde op zaken en duikt met slechts 0.017 seconde onder de tijd van Antonelli, waarmee de Nederlander zijn tweede pole-position in zijn F2-carrière pakt. Victor Martins completeert de top 3, gevolgd door Maloney, Maini en Bortoleto. Joshua Durksen, Gabriele Mini, Jak Crawford en Christian Mansell maken de top 10 af. Nederlander Niels Koole kon wederom geen potten breken en eindigde op de laatste plaats, met een achterstand van 6.787 seconde op zijn landgenoot Verschoor.

De volledige uitslag van de Formule 2-kwalificatie