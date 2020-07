F2 Hungaroring: Ilott op pole voor Ghiotto

Net zoals de tweede training van de Formule 1 vond de F2-kwalificatie plaats in natte omstandigheden. Bovendien viel ook de eerste en enige training eerder op de dag in het water, en was de kwalificatie op de Hungaroring voor veel jongelingen een stap in het onbekende.

Ilott, die op Red Bull Ring de eerste race van het seizoen won, was op het juiste moment op de baan om de toptijd neer te zetten, een 1.50.7 net voor een late onderbreking. Daarmee was hij sneller dan de Italiaanse veteraan Luca Ghiotto, die dit seizoen nog geen punten kon pakken met Hitech. UNI-Virtuosi teamgenoot en Renault-protegé Guanyu Zhou was derde.

Dan Ticktum was vierde voor DAMS, gevolgd door de Prema van Mick Schumacher en de ART van rookie Christian Lundgaard. Marcus Armstrong en Jack Aitken delen de vierde startrij, waarna Sean Gelael (DAMS) en Giuliano Alesi (HWA Racelab) de top-tien volmaakten. Kampioenschapsleider Robert Shwartzman heeft heel wat inhaalwerk vanaf de elfde startplek.

Met nog vier minuten te gaan ging Jehan Daruvala de grindbak in. De sessie werd op rood gezet en daarna niet meer hervat. Aan het begin van de kwalificatie zorgde ook de Braziliaan Guilherme Samaia voor een rode vlag.