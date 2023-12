Het afgelopen Formule 1-seizoen gebeurde het regelmatig dat een coureur aan het einde van de kwalificatie voor een rode vlag zorgde waardoor snellere tijden uitbleven. Het leverde frustraties bij de teams en de coureurs op. Er is door de organisatoren van de koningsklasse van de autosport gesproken over het invoeren van regels om de veroorzaker van de rode vlag te straffen. Voor F1 komt daar volgend jaar geen verandering in, maar in 2024 wordt er in de Formule 2 en Formule 3 wel een regel ingevoerd waardoor de veroorzakers een sanctie opgelegd krijgen. Zo mag de veroorzaker van een stillegging van een sessie niet meer verder deelnemen aan die sessie. Tevens heeft de FIA de mogelijkheid om de snelste ronde af te nemen. In de nieuwe sportieve reglementen van de twee opstapklassen naar F1 voor volgend jaar staat deze regel in artikel 33.5.

De keuze van de bewoordingen voor deze nieuwe regel is daarbij interessant. De FIA heeft bewust de mogelijkheid open gelaten door het woord 'kan' in te voegen. Hierdoor blijft er ruimte voor de stewards om in uitzonderlijke gevallen of in het geval van een ongeluk geen straf uit te delen. Met het invoeren van deze nieuwe regels lijken F2 en F3 een soort van proeftuin voor F1 te worden. Mocht het een succesvol experiment zijn dan is het zeker niet uitgesloten dat de regelgeving binnen een aantal jaar ook in de koningsklasse van de autosport gaat gelden.

Het idee voor een regel waarbij een veroorzaker van een rode vlag bestraft wordt, is niet uniek. In de Amerikaanse raceklasse IndyCar is een dergelijke regel al ingevoerd, al zijn de regelgevers daar zelfs nog een stapje strenger dan in F2 en F3. Degene die in die serie een rode vlag veroorzaakt mag ook niet meer de baan op tijdens een sessie en de twee snelste ronden worden van de coureur afgepakt.