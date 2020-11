F2 en F3 presenteren kalenders: alleen F3 naar Zandvoort en Spa

Vorige week kondigden de F2 en F3 al aan dat de kalenders voor 2021 flink op de schop zouden gaan ten opzichte van eerdere jaren. Om de kosten te drukken wordt het aantal evenementen verlaagd, terwijl er liefst drie races per evenement afgewerkt gaan worden. De voorlopige Formule 2-kalender bestaat hierdoor in 2021 uit acht evenementen. Er wordt geen bezoek gebracht aan Circuit Zandvoort, dat volgend jaar voor het eerst sinds 1985 de Grand Prix van Nederland organiseert. Ook Spa-Francorchamps krijgt geen bezoek van de Formule 2, dat haar seizoen tussen 26 en 28 maart aftrapt in Bahrein.

Met Monaco en Baku staan vervolgens twee stratencircuits op het programma, waarna tussen 16 en 18 juli wordt geracet op Silverstone. Na een pauze van bijna twee maanden wordt het seizoen daarna opgepakt op Monza, om twee weken tussen 24 en 26 september te racen in Sochi. Daarna volgt wederom een onderbreking van twee maanden. De laatste twee weekenden worden verreden in het Midden-Oosten, met tussen 26 en 28 november een eerste bezoek aan Saudi-Arabië en tussen 3 en 5 december de slotraces in Abu Dhabi.

Voorlopige kalender Formule 2 2021

Datum Locatie Circuit 26-28 maart Sakhir, Bahrein Bahrain International Circuit 20-23 mei Monte Carlo, Monaco Monte Carlo 04-06 juni Baku, Azerbeidzjan Baku City Circuit 16-18 juli Silverstone, Groot-Brittannië Silverstone 10-12 september Monza, Italië Autodromo Nazionale di Monza 24-26 september Sochi, Rusland Sochi Autodrom 26-28 november Jeddah, Saudi-Arabië Jeddah Street Circuit 03-05 december Yas Marina, Abu Dhabi Yas Marina Circuit Onderdeel van de nieuwe plannen in de F2 en F3 is ook dat de series niet meer in hetzelfde weekend onderdeel zijn van het bijprogramma van de Formule 1. De voorlopige Formule 3-kalender voor 2021 is dus geheel anders vormgegeven dan die van de Formule 2. De jonge honden in de F3 brengen komend jaar wél een bezoek aan Spa-Francorchamps en Zandvoort. Dat zijn de vijfde en zesde ronden van het zeven weekenden tellende kampioenschap, dat tussen 7 en 9 mei op gang wordt gebracht met drie races in Barcelona.

Ruim anderhalve maand later volgt de tweede ronde op Paul Ricard, een week later gevolgd door een ontmoeting op de Red Bull Ring. Tussen 30 juli en 1 augustus wordt vervolgens geracet op de Hungaroring, waarna de Formule 3 eind augustus en begin september dus afreist naar Spa en Zandvoort. Het seizoen wordt afgesloten met een ontmoeting op het Circuit of the Americas in Austin, een circuit dat de F3 niet eerder heeft bezocht.