F2 en F3 drukken kosten: kleinere kalender, drie races per weekend

Jarenlang was het vaste prik bij een groot aantal Europese Formule 1-races: de F2 en F3 die gebroederlijk hun races in het voorportaal van de F1 afwerken. Beide series blijven dat in 2021 doen, maar de opzet gaat volledig op de schop. Niet langer racen de F2 en F3 in hetzelfde weekend in het voorprogramma van de Formule 1, maar dat gaan ze in afzonderlijke weekenden doen. Dat hebben de series gezamenlijk aangekondigd. Als gevolg daarvan krimpen de kalenders van de F2 en F3 naar respectievelijk acht en zeven evenementen, die allemaal naast Grands Prix van de Formule 1 worden georganiseerd.

Voor de Formule 2 betekent dit plan dat een derde van de evenementen van de kalender verdwijnt. Toch zullen de jonge talenten evenveel races afwerken als in eerdere seizoenen, want het aantal races per weekend wordt verhoogd van twee naar drie. In totaal werkt de F2 in 2021 alsnog 24 races af, evenveel als in de voorgaande jaren. De kalender van de F3 telt volgend jaar slechts één evenement minder, maar ook in deze klasse gaat het aantal races per weekend van twee naar drie. Zodoende worden er 21 races afgewerkt, ten opzichte van 16 races in eerdere jaren. Hierdoor racen de klassen op minder circuits, wat weer leidt tot een daling in de kosten van logistiek en vrachtvervoer.

De F2 en F3 doen echter meer om de kosten nog verder te drukken. Zo worden de kosten voor het afnemen van motoren en reserveonderdelen verlaagd. Een andere belangrijke maatregel is het uitstellen van de introductie van nieuwe auto’s in beide series. Na 2020 zou de cyclus van de huidige Formule 2-auto ten einde komen, maar de klasse heeft besloten om de bolide ook in te zetten tijdens de eerstvolgende cyclus van drie jaar. De auto’s blijven dus in ieder geval tot en met 2023 gebruikt worden, als het World Motor Sport Council daarmee instemt. Voor de Formule 3 geldt dat de huidige cyclus van de auto na 2021 afloopt, maar de kans is groot men de bolide ook in de daaropvolgende jaren blijft gebruiken.

Bruno Michel, de CEO van de F2 en de F3, stelt dat het drukken van de kosten altijd een belangrijke pijler is geweest voor zijn klassen, maar dat het belang nu nog groter is dan voorheen. “De maatregelen die we hier aankondigen zijn cruciaal, want ze hebben impact op hoe de kampioenschappen opereren maar ook op de kalender en het schema van het weekend. Daardoor is er ook invloed op de sportieve reglementen. Bovendien kunnen de teams die momenteel in beide kampioenschappen meedoen zorgen voor overlap in hun personeel in de klassen, zodat zij de kosten nog verder kunnen drukken. Wij hebben sterk het gevoel dat dit zo snel mogelijk gedaan moet worden om de stabiliteit van beide kampioenschappen voor de komende jaren te garanderen.”