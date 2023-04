Bearman profiteert optimaal van chaos in slotfase F2-sprintrace Baku Oliver Bearman heeft in de Formule 2-sprintrace in Baku optimaal geprofiteerd van chaos in de slotfase en de zege namens Prema gepakt. De Brit wist in tegenstelling tot de top-drie door de eerste bocht te komen na de herstart en reed achter de safety car als eerste over de streep, gevolgd door Prema-teamgenoot Frederik Vesti.