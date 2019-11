F2-veteraan Markelov stapt over naar HWA voor 2020

Markelov behoort inmiddels tot het meubilair van het kampioenschap. De Rus is sinds 2014, toen de klasse vanzelfsprekend nog als GP2 door het leven ging, ieder jaar van de partij geweest met minimaal een aantal races in actie. In 2017 beleefde Markelov zijn beste seizoen tot dusver, met vijf overwinningen en een tweede plek in het kampioenschap. Daarna bleef de volgende stap uit, ook al omdat Russian Time - de formatie waarvoor hij reed - eind 2018 verkocht werd en UNI-Virtuosi de licentie overnam.

Voor Markelov leek dat een jaar zonder F2 te betekenen. Hij trok in 2019 naar Japan voor de Super Formula, maar kon de verleiding van de hoogste opstapklasse onder F1 toch niet weerstaan. Zo stapte hij in Monaco in bij het Nederlandse MP Motorsport als vervanger van Jordan King, die in dat weekend de Indy 500 reed. De laatste twee raceweekenden van 2019 neemt hij voor zijn rekening namens Arden, dat vanzelfsprekend getroffen werd door het overlijden van Anthoine Hubert op Spa.

Voor 2020 neemt HWA de licentie, auto's en gereedschappen van Arden over en komt het team voor het eerst zelfstandig uit in de Formule 2. Helemaal nieuw is het uit de DTM en Formule E bekende team overigens niet in de F1-opstapklassen. Zo maakte men afgelopen seizoen al haar opwachting in de Formule 3, met onder meer Bent Viscaal in de gelederen.

Bij het Formule 2-team van HWA is alvast een zitje gereserveerd voor Markelov, tot vreugde van de Rus. "Ik kijk er erg naar uit om volgend jaar met HWA Racelab uit te komen in de Formule 2. HWA heeft een enorme ervaring in de autosport en ik weet zeker dat ik daarvan kan profiteren." Ulrich Fritz, CEO van HWA, denkt dat zijn formatie anderzijds ook kan profiteren van de ervaren Markelov. "Artem is een ideale coureur voor ons eerste seizoen als zelfstandig team in de Formule 2. Hij heeft veel ervaring en zijn erelijst met acht zeges spreekt voor zichzelf."

