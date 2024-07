Drama voor Verschoor: F2-sprintzege kwijt na diskwalificatie

Met een snaarstrakke race wist Richard Verschoor zaterdag de Formule 2-sprintrace te winnen. De enige Nederlandse afvaardiging in de opstapklasse naar de Formule 1 was op de harde band gestart en dat bleek de juiste keuze. Een paar uur na de race kwam echter een hard bericht binnen vanuit de wedstrijdleiding: de vloer is te ver afgesleten en dat levert een diskwalificatie op.

Het is niet de eerste keer dat Verschoor een F2-zege door zijn vingers ziet glippen na een diskwalificatie. In 2022 was hij met de Trident op de Red Bull Ring de sterkste, maar ook toen was er een technische overtreding aan boord van zijn auto gevonden. Er zat destijds de weinig brandstof aan boord om daar een monster van te nemen. Ook eerder dit seizoen was Verschoor de sterkste in de sprintrace in Jeddah, toen bleek het gaspedaal een illegale instelling te hebben. Vorig jaar verloor hij nog een tweede plaats op Spa-Francorchamps door een diskwalificatie, ook vanwege instellingen van het gaspedaal die niet volgens de reglementen waren.

Kush Maini is nu de racewinnaar, Victor Martins de nieuwe nummer twee en de bokaal voor de derde plek is voor Isack Hadjar.