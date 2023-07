Op een droge baan kregen de Formule 2-coureurs een half uur om hun snelste tijd neer te zetten. Direct na het groene licht reden alle deelnemers de baan op. De Hungaroring was droog, maar door de eerder gevallen regen was het nog wel koel. Hierdoor werden de eerste paar ronden benut om de banden goed op te warmen, waarna de vliegende rondes konden beginnen.

Het was kampioenschapsleider Frederik Vesti die na de eerste snelle ronde de snelste tijd op de borden had staan. De jonge Deen bleef Jack Doohan twee tienden voor. Vesti komt vanuit een paar ijzersterke races en leek zijn vorm mee genomen te hebben richting Hongarije. De eerste getimede ronde van Richard Verschoor bracht hem naar de achttiende plaats. Ook in de tweede snelle ronde was het Vesti die het snelste was, hij miste op een duizendste de poletijd van vorig seizoen. Victor Martins kwam met zijn ART naar plek twee, voor teamgenoot Théo Pourchaire. Verschoor klom een paar posities en noteerde een vijftiende tijd.

Voor Roman Stanek kwam in de tweede getimede ronde een einde aan zijn kwalificatie. De Tsjech verloor de macht over het stuur in de tweede sector en raakte de muur. Zijn Trident werd daarbij flink beschadigd, onder andere de vleugel en de ophanging werden door de impact gebroken. Nadat duidelijk was dat de 19-jarige coureur niet verder kon, werd de rode vlag gezwaaid.

Nieuwe banden of niet?

Na de rode vlag was het de grote vraag of de coureurs met nieuwe banden of met een oude set de baan op te gaan. De eerste coureurs die de baan op reden gingen met gebruikte banden de baan op, terwijl onder andere Vesti besloten had om op nieuwe banden terug te keren.

De keuze voor nieuwe banden bleek de juiste te zijn. Na twee snelle ronden op het nieuwe rubber was het ineens Doohan die naar de snelste tijd ging. De Australiër liet Victor Martins op een halve tiende achter zich. Vesti kwam met een derde tijd in de lijsten. Verschoor stond heel even in de top tien, maar zakte uiteindelijk naar P12.

Met nog een minuut op de klokken waren het veel coureurs die de pits op zochten. Nadat de Fransen Pourchaire en Martins een mislukte poging waagden voor om toch de pole te halen, wist Doohan zeker dat hij de eerste startplek voor de hoofdrace van zondag heeft.

Achter Doohan is het Martins die ook vanaf de eerste startrij start. Vesti mag vanaf plek drie beginnen, voor naaste titelconcurrent Pourchaire. Isack Hadjar werd vijfde, voor Ayumu Iwasa. Ollie Bearman moet het met een zevende plek doen, voor het MP Motorsport-duo Jehan Daruvala en Dennis Hauger. De Indiër start vanaf plek acht, zijn Noorse teamgenoot werd negende. De top-tien wordt gecompleteerd door Kush Maini. Voor Verschoor moet het met de twaalfde tijd doen.

Uitslag kwalificatie Formule 2 Hongarije