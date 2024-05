Naast een mogelijke toetreding tot de Formule 1 wil Andretti Global meedoen aan de Formule 2 en Formule 3. Volgens de directeur van de twee opstapklassen naar de koningsklasse van de autosport, Bruno Michel, is er nog geen contact geweest tussen Andretti en de organisatie. "Ik heb hier en daar gelezen dat Andretti mee wil doen in F2 en F3, maar we hebben nog geen contact gehad. Ik ga er wel van uit dat dat gaat gebeuren", legt de Fransman uit. "Ik heb ook begrepen dat zij nog bezig zijn met het toetreden in de Formule 1, waar nog niets definitief over besloten is."

Michel staat ervoor open om Andretti toe te laten in de klasse. "Als ze mee willen doen, dan moeten ze hetzelfde proces doorlopen als ieder ander. Zo werkt het", aldus de topman. "Elke drie jaar lopen wij een selectieproces door. De laatste keer dat we dat in F2 deden, was in 2023, dus de volgende is pas over twee jaar. Het openzetten voor F3 gaat dit jaar al gebeuren. Als ze mee willen doen, dan moeten ze zich aanmelden voor dit proces."

Er gaan geluiden rond dat Andretti om het proces heen ingeschreven kan worden, maar Michel verwijst die geruchten naar de prullenbak. "We moeten eerlijk zijn richting de andere teams. Veel teams zitten al veel, veel jaren in F2. We zien dat verschillende teams andere eigenaren krijgen, want voor teameigenaren wordt F2 en F3 erg interessant", verklaart de directeur. "Natuurlijk is Andretti een grote naam. En natuurlijk is het autosportprogramma van Andretti goed. We hebben nog geen Amerikaans team in Formule 2, dus ze vinken heel wat vakjes af. Maar om het eerlijk te houden moeten we het team hetzelfde proces laten doorlopen."

Uitbreiding grid geen optie

Ondanks dat Andretti interessant is voor Michel om aan de grid toe te voegen, is uitbreiding van de grid geen optie. De F3-grid bestaat nu uit dertig auto's en dat is volgens Michel het maximale. "Dat betekent dat als Andretti mee wil doen, ze met een ander team samen moeten werken of kijken dat een ander team zich terugtrekt of niet voldoet aan de eisen. Als dat het geval is, dan kunnen ze mee gaan doen."