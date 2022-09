Derde F2-zege 2022 voor Armstrong in Zandvoort, Verschoor zevende

Felipe Drugovich was vrijdag de snelste in de kwalificatie van de Formule 2 op Circuit Zandvoort, maar die pole-position mag hij zondag pas verzilveren vanwege de reversed grid voor de zaterdagse sprintrace. De MP Motorsport-coureur startte in de 29 ronden tellende race vanaf de tiende positie, terwijl teamgenoot Clement Novalak vanaf de eerste startpositie mocht vertrekken. Marcus Armstrong stond naast hem op de eerste rij, voor Jüri Vips, Dennis Hauger en Liam Lawson. Na zijn vierde tijd in de kwalificatie mocht Richard Verschoor vanaf de zevende stek aan de race beginnen.

Inhalen is lastig op het krappe en bochtige Circuit Zandvoort en dus zou de startfase meteen belangrijk worden om progressie te boeken. Armstrong had die boodschap goed begrepen, want de Nieuw-Zeelander kwam beter van zijn startplek dan Novalak en ging op weg naar de Tarzanbocht binnendoor naar de leiding. Daarachter slaagde Hauger erin om zich langs Vips te knokken en dat was niet de enige inhaalactie van de openingsronde met Vips in de hoofdrol. In de Hans Ernstbocht zette Lawson zijn Carlin-bolide namelijk naast de Hitech-wagen, die kort door het grind moest en zijn vierde stek kwijtraakte. terwijl Verschoor prima van zijn plek kwam en de zesde stek overnam van Ayumu Iwasa.

Voor Theo Pourchaire werd de sprintrace in Zandvoort een drama, want bij aanvang van de tweede ronde ging de ART-coureur van de baan in de Tarzanbocht. Hij viel daardoor terug naar P21, maar hij zou niet de enige zijn die daar in de problemen kwam. Enkele ronden later ging Olli Caldwell in dezelfde bocht van de baan, waarbij hij zelfs even de bandenstapels raakte. Ook hij kon nog verder, maar in ronde 13 zou de Campos-rijder zijn bolide alsnog naar de pits brengen. Daarmee werd Caldwell de eerste van twee uitvallers in de sprintrace.

De tweede uitvaller werd Tatiana Calderon, die in ronde 26 in het grind van de tweede bocht strandde en daarmee een safety car-fase veroorzaakte. Bernd Mayländer bracht de safety car met nog één ronde te gaan naar de pits, zodat een sprintrace van één ronde voor de beslissing zou zorgen. Armstrong pakte het uitstekend aan, checkte uit bij de herstart en kwam met een veilige marge als winnaar over de finish in Zandvoort. Novalak weerstond in de slotfase de druk van Hauger voor de tweede positie, terwijl de Noor van Prema Racing als derde mee mocht naar het podium. Lawson werd vierde, voor Vips en Iwasa. De Japanner ging in de laatste ronde buitenom voorbij aan Verschoor in de Tarzanbocht voor P7, waardoor de Nederlander het voor eigen volk moet doen met P7. Het laatste punt ging naar Logan Sargeant, terwijl Jack Doohan en Drugovich de top-tien completeerden.

Uitslag Formule 2 Zandvoort - Sprintrace