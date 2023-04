In de slotfase van de derde Formule 1-training openden de hemelpoorten zich, waardoor het asfalt in Albert Park kort voor de start van de Formule 2-sprintrace nog even goed nat werd. Red Bull-junior Enzo Fittipaldi en Campos-coureur Ralph Boschung maakten pijnlijk kennis met de gladheid. Beide heren vlogen op weg naar de stargrid in de muur en lagen al voor de start uit de wedstrijd. De rest van het veld begon wel gewoon op slicks.

Door de omgekeerde startopstelling mocht Dennis Hauger - die de tiende tijd klokte in de kwalificatie - vanaf pole-position beginnen. Hij kwam bij de start prima van zijn plek. Jak Crawford hield de druk er bij de Noor rondenlang op, al bleef het hele F1-veld dicht bij elkaar. Inhalen gebeurde in de beginfase amper doordat de wedstrijdleiding DRS nog niet toestond. Intussen sloegen de twee voorste coureurs een gat naar de rest, terwijl Ayumu Iwasa een kansloze race reed na een lekke band in ronde twee.

Er werd volop gevochten, al bleek inhalen lastig ondanks dat de achtervleugel opengeklapt mocht worden en er een DRS-trein ontstond. Hauger begon intussen weg te rijden bij Crawford, waardoor de MP Motorsport-coureur op weg leek naar de zege. Publiekslieveling Jack Doohan werd in de rondte getikt door Juan Manuel Correa, waarna zijn auto afsloeg, de safety car de baan opkwam en het tegelijkertijd begon te regenen.

Tijdens de neutralisatie begon het interessant te worden. Een groot aantal coureurs dook naar binnen om regenbanden te halen - de F2-coureurs hebben geen intermediates - terwijl de toppers vooraan op slicks doorgingen. De regenbui was echter van korte duur, waardoor de mensen op regenbanden de verkeerde keus hadden gemaakt. Brad Benavides schoot bij het einde van de safety car in de bandenstapels, waardoor de wedstrijdleiding besloot de Mercedes van Bernd Mayländer nog buiten te houden. Dit alles was koren op de molen voor Hauger, die de overwinning begon te ruiken.

Met nog twee ronden op de teller werd het veld onder leiding van de Noor weer in gang geschoten. Doordat de baan weer zo goed als droog was, vielen de mannen op regenbanden rap naar achteren. Hauger sloeg meteen een gat van een seconde naar Crawford en kwam na 22 ronden als winnaar over de streep, voor de Amerikaan en de Indiër Kush Maini.

Richard Verschoor startte als achttiende, lag na twee ronden al op de vijftiende plek en behield die stek lange tijd. Tijdens de safety car schoof de enige Nederlandse F2-coureurs nog eens vijf plekken op en finishte op P10 - net buiten de punten.

De F2-hoofdrace in Melbourne start zondagochtend om 03.35 uur Nederlandse tijd.

Bekijk ook deze nadere kennismaking met Dennis Hauger: Hoe Red Bull-talent Dennis Hauger in Nederlandse dienst zijn F1-droom najaagt

Uitslag FIA F2-sprintrace Australië: