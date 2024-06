Hauger snelt naar F2-pole in Oostenrijk, Verschoor P17

Het zonnetje scheen in Oostenrijk op het moment dat de Formule 2-coureurs zich opmaakten voor de kwalificatie. Het was direct een drukte van belang, want zonder bandenwarmers is veel rijden om de banden op temperatuur te krijgen een must. Taylor Barnard liet de auto in de pits nog wel afslaan nadat hij afgesneden werd door Paul Aron, maar kon snel zijn weg vervolgen. Wel kondigde de wedstrijdleiding aan het incident na de sessie te onderzoeken, waardoor Aron moet vrezen voor een gridstraf. De stewards krijgen het druk, want ook Zak O'Sullivan en Oliver Bearman moeten zich voor eenzelfde vergrijp melden.

Na de eerste snelle rondes was het Isack Hadjar die goed onderweg was. De rijder noteerde als eerste een toptijd, maar daarna was het al snel einde sessie. Zijn motor plofte halverwege de koelronde. De Red Bull-junior moest daardoor de rest van de sessie toekijken. Een serieuze tik voor de rijder, die in gevecht is met Aron voor de titel en zo zijn tijd niet meer kon aanscherpen. Wel was Hadjar na de eerste snelle rondes de snelste, voor Aron en Dennis Hauger. Richard Verschoor deed het met een zeventiende tijd niet echt geweldig.

Voor DAMS-rijders Jak Crawford en Juan Manuel Correa was het ook geen probleemloze eerste run. De Amerikaanse coureurs doken luttele seconden na elkaar van de baan af en stuiterden korte tijd door het grind. Zij kwamen dan ook niet verder dan P19 en P21.

Slotfase

Met nog iets meer dan vijf minuten op de klok was het tijd voor de tweede aanzet voor de coureurs. Hauger begon die rondes als snelste. De Noor was met een 1.15.487 ruim een tiende sneller dan de verrassend sterke Joshua Dürksen. De derde tijd was voor Gabriel Bortoleto, die net achter Dürksen terechtkwam. Verschoor verbeterde zijn tijd wel, maar zijn positie niet. Aron mist in het top-drie. De Est bleef steken op een vijfde plaats en in zijn tweede snelle ronde spinde hij de baan af. Het was daarmee voor de kampioenschapsleider eerder klaar dan gepland.

Dürksen was in zijn derde snelle ronde nog een tik sneller, maar kwam acht duizendsten tekort op de tijd van Hauger. Hauger kwam ook nog goed weg aan het einde van de sessie, want een uitstapje in de grindbak zorgde niet voor problemen.

De MP Motorsport-man was dus onderdaan de streep het snelste, voor Dürksen en Bortoleto. Franco Colapinto zorgde met een vierde tijd ervoor dat MP Motorsport met beide auto's in de top-vijf terechtkwam. Vijfde werd Aron. Barnard snelde naar P6, Hadjar hield de schade beperkt met een zevende tijd. Pepe Martí ging naar P9, vlak voor Bearman en Kush Maini. Verschoor bleef in de slotfase op P17 steken.

Uitslag Formule 2-kwalificatie Oostenrijk

