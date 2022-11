Dennis Hauger is negentien jaar en heeft al behoorlijk wat bereikt in de autosportwereld. In 2019 won hij met Van Amersfoort Racing het Italiaanse Formule 4-kampioenschap. Twee jaar later won hij de FIA Formule 3-titel, waarna hij afgelopen jaar de overstap maakte naar de Formule 2. Daarin kwam hij uit voor het team van Prema, dat in het verleden al erg succesvol was met onder meer Pierre Gasly en Charles Leclerc als kampioenen. De Noor die onderdeel is van het Red Bull-talentenprogramma werd elfde in het kampioenschap, maar won wel twee races. In Monaco was hij de snelste in de sprintrace, en in Baku won hij de hoofdrace. Nu stapt hij over naar het team van MP Motorsport. Dit seizoen pakte Felipe Drugovich de titel bij het Nederlandse team. Na de races in Monza was hij al niet meer in te halen. Na de laatste race in Abu Dhabi maakt Hauger al zijn eerste meters bij zijn nieuwe team bij de test die gepland staat.

Hauger is in zijn nopjes met de stap naar zijn nieuwe team. “Ik ben erg blij dat ik met MP Motorsport opnieuw een aanval mag doen op het FIA Formule 2-kampioenschap”, aldus de Noor. “MP was als team de openbaring van dit seizoen, omdat ze voor elk raceweekend consequent een goede auto wisten neer te zetten. Dat is ook bij ons niet onopgemerkt gebleven. Daarom is het geweldig nieuws dat we tot een overeenkomst konden komen. Ik kijk ernaar uit om vanaf de test in Abu Dhabi met het team samen te werken. Hopelijk wordt die test een springplank naar een zeer succesvol seizoen 2023.”

Teammanager Sander Dorsman is ook blij met het binnengehaalde talent. “We zijn er zeer over te spreken dat iemand van Dennis’ kaliber deel gaat uitmaken van ons F2-programma van 2023. Zijn titeljaar in de Formule 3 staat me nog vers bij. Hij liet in 2021 niets aan het toeval over en was het hele seizoen de uitblinker. Ik ben ervan overtuigd dat hij de kennis en ervaring die hij in zijn debuutseizoen in de Formule 2 heeft opgedaan, zal vertalen naar een toonaangevend racetempo dat net zulke resultaten kan opleveren zoals in Monaco en Baku dit jaar.”