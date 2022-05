Hauger dominant naar eerste F2-zege in Monaco, Verschoor dertiende

Jake Hughes verzekerde zich vrijdag in de kwalificatie van pole-position voor de sprintrace door de tiende tijd te rijden. In zijn laatste ronde maakte de coureur van Van Amersfoort Racing echter een stevige crash mee, waardoor het team hard aan de slag moest om de auto op te lappen voor de sprintrace. Dat bleek uiteindelijk geen probleem en zo kon Hughes gewoon op de eerste plek op de startgrid plaatsnemen voor de eerste van twee Formule 2-races in Monaco.

Daar zou het echter ook bij blijven, want Hughes liet zijn bolide bij de start afslaan en zag vervolgens het hele veld voorbijkomen. De Brit zou de race uiteindelijk nog wel uitrijden, maar verder dan de negentiende stek kwam hij uiteindelijk niet. Het zorgde er echter ook voor dat Dennis Hauger kon profiteren: hij kreeg vanaf de tweede startpositie vrij baan richting de eerste bocht, waar hij als koploper uit zou komen. Prema-teamgenoot Jehan Daruvala sloot aan op de tweede stek, voor Marcus Armstrong en Enzo Fittipaldi. Daarachter kwamen Jüri Vips en Jack Doohan kort met elkaar in aanraking, maar beide coureurs konden hun weg zonder schade vervolgen. Wel moest Doohan in Mirabeau toezien hoe Theo Pourchaire hem passeerde voor P6.

Aan de volgorde zou weinig veranderen, tot in ronde 9 de safety car naar buiten kwam. Clement Novalak belandde in de vangrails in Rascasse, nadat Ayumu Iwasa een erg optimistische inhaalpoging deed. De Japanner werd daarom bestraft, terwijl de race van de MP Motorsport-coureur vroegtijdig ten einde kwam. Voor MP Motorsport werd het een rampzalige eerste race in Monaco, nadat Felipe Drugovich in de eerste ronde al naar de pits kwam. Vanwege enkele regendruppels stapte hij over naar regenbanden, maar dat bleek een verkeerde keuze te zijn. Het bleef verder droog en uiteindelijk zou ook de Braziliaanse klassementsleider uitvallen.

In de veertiende ronde werd de race hervat en behield Hauger relatief eenvoudig de leiding, voor Drugovich en Armstrong. Het duurde niet lang voordat de Noor, de regerend kampioen in de Formule 3, een gaatje had geslagen met zijn teamgenoot. Het verschil zou uiteindelijk stagneren rond de vijf seconden, maar dat was ruimschoots voldoende voor Haugers eerste zege in de Formule 2. Daruvala en Armstrong mochten eveneens mee naar het podium als nummers twee en drie. Fittipaldi hield zijn vierde plek vast tot de finish, op de voet gevolgd door Vips, Pourchaire en Doohan. Het laatste puntje ging naar Liam Lawson, terwijl Roy Nissany en Logan Sargeant de top-tien voltooien. Richard Verschoor knokte zich na zijn mislukte kwalificatie knap naar voren. Met een goede start en een solide race werd hij uiteindelijk dertiende.

De hoofdrace van de Formule 2 in Monaco start zondag om 9.50 uur.

Uitslag Formule 2 Monaco - Race 1